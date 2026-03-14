Джордж Ръсел: Определено ограничих щетите

Джордж Ръсел не успя да направи две летящи обиколки в заключителната фаза на квалификацията преди надпреварата за Гран При на Китай и така ще трябва да стартира втори в Шанхай утре.

Британецът спря на пистата още в началните мигове на Q3 с проблем в скоростната кутия на неговия автомобил. Все пак Ръсел успя да рестартира и да се прибере в бокса, където бяха извършени поправи, които му позволиха да се върне на пистата в самия край, за да направи една обиколки и да стигне до второто място зад съотборника си Андреа Кими Антонели.

„Определено ограничих щетите. В края на Q2 предното ми крило се счупи и ние бяхме заети с него. После колата спря в началото на Q3 и не искаше да рестартира, не можех да сменям предавките.



„Щастлив съм, че съм тук, защото в началото на обиколката ми бях с празна батерия, нямах температура в гумите, нищо. Но отборът свърши страхотна работа, за да ни постави в тази позиция, можеше да е много по-зле. Радвам се и поздравления за това момче (Антонели) за първия му полпозишън“, заяви лидерът в световния шампионат, който по-рано днес спечели спринта в Китай.

