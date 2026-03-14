  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел: Определено ограничих щетите

Джордж Ръсел: Определено ограничих щетите

  • 14 март 2026 | 10:29
  • 201
  • 0
Джордж Ръсел: Определено ограничих щетите

Джордж Ръсел не успя да направи две летящи обиколки в заключителната фаза на квалификацията преди надпреварата за Гран При на Китай и така ще трябва да стартира втори в Шанхай утре.

Британецът спря на пистата още в началните мигове на Q3 с проблем в скоростната кутия на неговия автомобил. Все пак Ръсел успя да рестартира и да се прибере в бокса, където бяха извършени поправи, които му позволиха да се върне на пистата в самия край, за да направи една обиколки и да стигне до второто място зад съотборника си Андреа Кими Антонели.

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

„Определено ограничих щетите. В края на Q2 предното ми крило се счупи и ние бяхме заети с него. После колата спря в началото на Q3 и не искаше да рестартира, не можех да сменям предавките.

„Щастлив съм, че съм тук, защото в началото на обиколката ми бях с празна батерия, нямах температура в гумите, нищо. Но отборът свърши страхотна работа, за да ни постави в тази позиция, можеше да е много по-зле. Радвам се и поздравления за това момче (Антонели) за първия му полпозишън“, заяви лидерът в световния шампионат, който по-рано днес спечели спринта в Китай.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

