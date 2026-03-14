Ожие пак преследва Солберг, Еванс отпадна от рали „Сафари"

  • 14 март 2026 | 10:38
Напълно очаквано сутрешните съботни отсечки в рали „Сафари“ изправиха пилотите от Световния рали шампионат пред поредица сериозни трудности, които пък доведоха да поредица спукани гуми.

Днес 9-кратният световен шампион Себастиен Ожие започна деня на 1 секунда от лидера Оливър Солберг. Но френската звезда на Тойота спука гума още в първата отсечка и пропадна до петото място, на 2.08 минути зад Солберг. Другите пилоти на Тойота Елфин Еванс и Сами Паяри излязоха на второ и трето място.

Във втория етап за деня – „Елментейта 1“ обаче дойде нов обрат – Солберг спука една гума, Еванс две, а Паяри – една, която обаче избухна за секунда. Солберг загуби само 1 секунда спрямо Еванс, Паяри – изостана с над 5 минути, а Ожие беше най-бърз и отново стигна до топ 3, като излезе трети.

Проблемите продължиха и в „Спящия воин“, където Ожие беше най-бърз, Солберг завърши на над 1 минута зад него, а Еванс отпадна заради повреда в задното дясно окачване, но утре ще се върне по системата Супер рали.

В същата отсечка двамата лидери на Хюндай Тиери Нювил и Адриен Фурмо отново имаха проблеми с прегряването на двигателите им, а Джон Армстронг спука гума, но въпреки това записа второ време в отсечката.

Преди вторите минавания на трите съботни отсечки Солберг остава начело, на 42,6 секунди пред Ожие, а Такамото Кацута се върна в топ 3, на над минута и половина от лидера. Топ 6 допълват тримата пилоти на Хюндай Нювил, Фурмо и Есапека Лапи.

Снимки: Gettyimages

