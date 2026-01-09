Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис си хареса Люис Хамилтън за съперник за титлата

Ландо Норис си хареса Люис Хамилтън за съперник за титлата

  • 9 яну 2026 | 12:52
  • 503
  • 1
Ландо Норис си хареса Люис Хамилтън за съперник за титлата

Настоящият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че „би се радвал да се състезава малко повече“ с Люис Хамилтън през сезон 2026. 7-кратният световен шампион записа най-слабия си сезон във Формула 1 през 2025, като спечели спринта в Китай и не успя нито веднъж да се качи на подиума в неделните надпревари.

Норис е на мнение, че през предстоящия сезон Хамилтън ще има шанс да се върне в челото и заедно с Ферари ще се бори за титлите във Формула 1.

Хамилтън-старши представи нов пистов шампионат
Хамилтън-старши представи нов пистов шампионат

„Ще се радвам да се състезавам малко повече с Люис през новия сезон - обясни Норис пред Sky Sports F1. - Очевидно е, че Ферари имаха много повече трудности тази 2025 година, отколкото мисля, че всички очакваха. Люис е доказал, че е може би най-добрият за всички времена. Всички знаят, че ако някой може да се възстанови от трудни години, това е г-н Хамилтън, и аз бих искал да се състезавам повече срещу него.“

Норис признава, че „всеки има възможност“ да му отнеме короната, но очаква с нетърпение предизвикателството.

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия
Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

„Винаги е привилегия да се състезавам срещу някой, който е най-добрият в света - добави той в същото интервю за Sky Sports. - Има доста такива пилоти; имате Фернандо Алонсо, Люис, Макс Верстапен. През новия сезон всеки ще има възможност да се бори. Всички го очакват с нетърпение. Хората искат да дойдат и да ми вземат короната, а аз искам да се опитам да я запазя. И очаквам с нетърпение битката.“

Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1
Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

  • 8 яну 2026 | 20:45
  • 1441
  • 0
Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

  • 8 яну 2026 | 20:03
  • 2461
  • 0
Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес

Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес

  • 8 яну 2026 | 19:22
  • 1623
  • 0
И двамата пилоти на Ауди ще карат утре R26 в Барселона

И двамата пилоти на Ауди ще карат утре R26 в Барселона

  • 8 яну 2026 | 19:00
  • 1337
  • 0
Тестът на Нювил за "Монте Карло" бе отложен заради обилен снеговалеж

Тестът на Нювил за "Монте Карло" бе отложен заради обилен снеговалеж

  • 8 яну 2026 | 18:05
  • 941
  • 0
Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

  • 8 яну 2026 | 17:57
  • 973
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 6510
  • 4
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 13560
  • 9
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:25
  • 441
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 3673
  • 16
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 3039
  • 2
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 5612
  • 7