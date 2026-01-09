Ландо Норис си хареса Люис Хамилтън за съперник за титлата

Настоящият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис заяви, че „би се радвал да се състезава малко повече“ с Люис Хамилтън през сезон 2026. 7-кратният световен шампион записа най-слабия си сезон във Формула 1 през 2025, като спечели спринта в Китай и не успя нито веднъж да се качи на подиума в неделните надпревари.

Норис е на мнение, че през предстоящия сезон Хамилтън ще има шанс да се върне в челото и заедно с Ферари ще се бори за титлите във Формула 1.

Lando Norris believes Lewis Hamilton can "bounce back" from a tricky first season with Ferrari



The reigning World Champion hopes to have more chances to battle Hamilton in 2026 👉 https://t.co/48BR0FKlqR#F1 pic.twitter.com/c1QwCy1P4J — Formula 1 (@F1) January 8, 2026

Хамилтън-старши представи нов пистов шампионат

„Ще се радвам да се състезавам малко повече с Люис през новия сезон - обясни Норис пред Sky Sports F1. - Очевидно е, че Ферари имаха много повече трудности тази 2025 година, отколкото мисля, че всички очакваха. Люис е доказал, че е може би най-добрият за всички времена. Всички знаят, че ако някой може да се възстанови от трудни години, това е г-н Хамилтън, и аз бих искал да се състезавам повече срещу него.“

Норис признава, че „всеки има възможност“ да му отнеме короната, но очаква с нетърпение предизвикателството.

Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

„Винаги е привилегия да се състезавам срещу някой, който е най-добрият в света - добави той в същото интервю за Sky Sports. - Има доста такива пилоти; имате Фернандо Алонсо, Люис, Макс Верстапен. През новия сезон всеки ще има възможност да се бори. Всички го очакват с нетърпение. Хората искат да дойдат и да ми вземат короната, а аз искам да се опитам да я запазя. И очаквам с нетърпение битката.“

Успехите в Льо Ман може да дадат предимство на Ферари във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Imago