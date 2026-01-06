Ферари ще покаже новия аеро пакет чак последния ден в Бахрейн?

Стратегията на Ферари за развитието на новия автомобил на тима за сезон 2026 във Формула 1 добива все по-ясни очертания. От Маранело вече обявиха, че първите тестове в Барселона ще са посветени на трупането на километри с новата кола, която засега носи неофициалното означение 678 и едва изпитанията в Бахрейн ще бъдат посветени на чистата скорост и търсенето на по-добро представяне на пистата.

Според непотвърдена информация от Ферари, в Скудерията планират да използват аеродинамичния пакет, с който 678 ще започне сезон 2026 едва в последния ден на тестовете в Бахрейн. Все пак, в Италия се надяват, че програмата на тима ще върви достатъчно бързо, за да може този пакет да бъде качен по-рано на новата кола.

Guess the track, but the pics are blurred 👀 pic.twitter.com/vAS98vkNb7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 6, 2026

Новият 678 ще бъде представен на пистата „Фиорано“ в Маранело на 23 януари, като Ферари ще използва правото си на 15-километров шейкдаун преди екипът да поеме към Барселона, като това ще стане буквално часове след презентацията.

В базата на тима в момента се сглобяват едновременно два болида и целта е да се проведат изпитания с напълно оборудван автомобил на тестовия стенд преди началото на 5-дневната сесия в Барселона.

Аеродинамичният пакет за каталунската писта вече е уточнен, като там акцентът ще е и върху активните елементи – за да се уверят инженерите, че те работят така както се очаква.

И накрая, аеродинамичният пакет за Мелбърн – 678 трябва да излезе на пистата с него в предпоследния или последния ден от тестовете в Бахрейн. В момента обачене се знае дали до тези изпитания ще стигне първата ве рсия на колата – 678А или втората – 678В, като се предполага, че още преди началото на сезона Ферари ще има прогрес в развитието на колата заради по-смелата стратегия, избрана за работата с новия автомобил.

