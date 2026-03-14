Антонели: Щеше да е хубаво да видим Джордж с два комплекта гуми в Q3

Андреа Кими Антонели стана най-младият пилот, който печели полпозишън във Формула 1, след като триумфира в днешната квалификацията преди надпреварата за Гран При на Китай.

THE YOUNGEST GRAND PRIX POLESITTER IN F1 HISTORY! 🌟 pic.twitter.com/DJTfwhg5oa — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 14, 2026

След квалификацията обаче самият италианец намекна, че е имал късмет, защото неговият съотборник Джордж Ръсел направи само една обиколка в Q3. Причина за това беше дефектът в болида на британеца, който спря на пистата в началото на заключителната фаза, но след това успя да се придвижи до бокса и се върна на пистата за един финален тур в самия край.

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

„Много чисто сесия, много съм щастлив. Разбира се, Джордж имаше проблем в третата фаза, щеше да е хубаво да видим какво ще постигне той с два комплекта гуми. Мисля, че направих много добра сесия, беше чиста, без грешки, гледам напред към състезанието утре.



„Знаех, че той (Ръсел) има проблем, но се опитах да остана фокусиран и спокоен, за да направя добра обиколка. Точно това и направих в края“, заяви Антонели.

