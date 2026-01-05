Ферари ще търси километри, а не чиста скорост в Барселона

Шефът на Ферари Фредерик Васьор смята, че „чистата скорост“ ще бъде почти без значение по време на първия предсезонен тест за сезон 2026 във Формула 1. Причината за това са драстичните промени в техническите правила, които влизат в сила за предстоящия сезон. Кампанията през 2026 ще въведе изменения както в задвижващите системи, така и в шаситата. Автомобилите ще станат по-леки и по-малки, а акцентът ще падне върху електрическата мощност.

С оглед на мащабните промени в правилника, ще се проведат три отделни предсезонни теста: в Барселона (26-30 януари), в Бахрейн (11-13 февруари) и отново в Бахрейн (18-20 февруари). Изпитанията в Барселона ще са при закрити врата, като сесията ще е пет дни, а отборите трябва да изберат три от тези дни, в които да работят на пистата.

„Не сме свикнали с девет тестови дни - заяви Васьор. - През последните четири или пет сезона правехме по три. Това е предимство, но е и напълно различна програма. Това означава, че основната цел в такъв сезон е да се постигне надеждност. Първо трябва да натрупаме километри. Това е и нещото, което искаме да избегнем в сравнение с 2025 г., когато бяхме изгубени в началото на сезона с дисквалификацията, загубихме пробег, загубихме отправна точка и след това трябваше да наваксваме.

„Това е дълъг процес. Означава, че първият фокус в Барселона ще бъде да натрупаме километри с колата, да разберем надеждността ѝ, къде трябва да се подобрим и на какво да реагираме, защото ако разбереш нещо в Бахрейн, няма да имаш време да реагираш за Австралия. Барселона със сигурност ще бъде за натрупване на километри, повече отколкото за чиста скорост“, добави той.

Шефът на Ферари дори смята, че всички ще пристигнат на първия тест „не с преходен автомобил, а да кажем със спецификация А“, която би трябвало да изглежда много по-различно от тази, която ще излезе на пистата в Мелбърн. Именно това развитие според Васьор ще определи предстоящата ера на новите регулации, докато Скудерията се стреми към първата си титла от шампионата при конструкторите през 2008 година.

