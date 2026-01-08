Популярни
  3. Ернесто Валверде: Не трябва да вадим генерални изводи от един мач

  • 8 яну 2026 | 02:15
Старши треньорът на Атлетик Билбао Ернесто Валверде беше много разочарован след разгромната загуба с 0:5 от Барселона в полуфинала за Суперкупата на Испания.

„Започнахме мача нелошо. На почивката губехме с 0:4 и не искахме това да продължи и през второто полувреме", заяви Валверде.

„Не бива да правим генерални изводи за сезона от днешния мач. Бяхме неефективни. Ние сме отбор, който прави мачовете бързи и отворени", продължи опитният специалист.

„Това е тежка загуба. Предстои ни още половин сезон. Имаме много работа в Ла Лига и искаме да постигнем успех в Купа на краля. Във футбола, ако сведеш глава, няма да ти простят", изтъкна Валверде.

„Когато допуснеш пет гола, никой не обръща внимание само на един играч. Целият отбор игра слабо“, отговори Валверде на въпрос за представянето на вратаря Унай Симон.

