  3. Когато Ред Бул нае психолог за £6 000 на час на Чеко Перес

  • 7 яну 2026 | 16:03
Завръщащият се във Формула 1 през 2026 година Серхио Перес разкри по време на своето участие в подкаста Cracks, че неговият бивш тим Ред Бул му е бил наел психолог, чиято тарифа е била 6 000 паунда на час.

Случката се е разиграла малко след началото на първия сезон на мексиканеца в състава на Биковете през 2021 година. А причината е била фактът, че в първите си състезания с Ред Бул мексиканецът не постигаше резултатите, които в Милтън Кийнс очакваха от него.

„Веднага щом пристигнах в Ред Бул, още в първите състезания, аз не постигнах добри резултати и те ми казаха, че имам нужда от психолог. Един ден аз пристигнах във фабриката и ми казаха, че е пристигнала сметка за 6 000 паунда от психолога на мое име. Казах има да я пратят на Хелмут (Марко), той да я плати. Но беше 6 000 паунда за едно обаждане.

„По-късно Хелмут ме попита как е минало и му отвърнах, че всичко е било перфектно и всичко е наред. И продължихме така в течение на три години. След като бяха излекуван от психолога, резултатите започнаха да идват, така че това обаждане проработи“, заяви Перес.

Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1
Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1

Мексиканецът прекара общо четири години в Ред Бул преди да се раздели с Биковете в края на 2024 година. През миналия сезон Перес остана извън Формула 1, но той ще се завърне на стартовата решетка с изцяло новия тим на Кадилак, в който мексиканецът ще си партнира с друг завръщащ се пилот – Валтери Ботас.

Снимки: Gettyimages

