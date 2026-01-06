Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Бранител на Ботев (Враца) премина в елитен румънски тим

Бранител на Ботев (Враца) премина в елитен румънски тим

  • 6 яну 2026 | 14:28
  • 755
  • 0

Бранителят на Ботев (Враца) Ариан Кабаши премина в редиците на румънския ФК Чиксереда. Това обявиха врачани в официалната си страница във “Фейсбук”. Кабаши има 38 изиграни мача за Ботев, в които вкара 1 гол и направи 1 асистенция.

Защитник преподписа с Ботев (Враца)
Защитник преподписа с Ботев (Враца)

Ето какво пишат врачани:

Защитникът Ариан Кабаши преминава в редиците на румънския елитен ФК Чиксереда!

Ариан се разделя с Ботев след 38 изиграни мача, в които записа 1 гол и 1 асистенция, доказвайки се като един от най-стабилните бранители в състава.

Благодарим му за професионализма и за сърцето, което остави във всяка минута за Ботев!

Пожелаваме ти здраве и много успех в румънската Суперлига, Ариан!

С Ботевска воля, с Ботевски дух!!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

  • 6 яну 2026 | 13:49
  • 785
  • 0
Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

  • 6 яну 2026 | 13:47
  • 472
  • 0
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 7532
  • 29
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 11229
  • 17
Нов играч в Спартак (Пловдив)

Нов играч в Спартак (Пловдив)

  • 6 яну 2026 | 13:34
  • 530
  • 0
Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

  • 6 яну 2026 | 12:56
  • 2246
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 1638
  • 7
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 7532
  • 29
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 11229
  • 17
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 23398
  • 11
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 9180
  • 10
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 16882
  • 12