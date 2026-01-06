Бранител на Ботев (Враца) премина в елитен румънски тим

Бранителят на Ботев (Враца) Ариан Кабаши премина в редиците на румънския ФК Чиксереда. Това обявиха врачани в официалната си страница във “Фейсбук”. Кабаши има 38 изиграни мача за Ботев, в които вкара 1 гол и направи 1 асистенция.

Защитник преподписа с Ботев (Враца)

Ето какво пишат врачани:

Защитникът Ариан Кабаши преминава в редиците на румънския елитен ФК Чиксереда!

Ариан се разделя с Ботев след 38 изиграни мача, в които записа 1 гол и 1 асистенция, доказвайки се като един от най-стабилните бранители в състава.

Благодарим му за професионализма и за сърцето, което остави във всяка минута за Ботев!

Пожелаваме ти здраве и много успех в румънската Суперлига, Ариан!

С Ботевска воля, с Ботевски дух!!