Бранител на Ботев (Враца) премина в елитен румънски тим

Бранителят на Ботев (Враца) Ариан Кабаши премина в редиците на румънския ФК Чиксереда. Това обявиха врачани в официалната си страница във “Фейсбук”. Кабаши има 38 изиграни мача за Ботев, в които вкара 1 гол и направи 1 асистенция.
Ето какво пишат врачани:
Защитникът Ариан Кабаши преминава в редиците на румънския елитен ФК Чиксереда!
Ариан се разделя с Ботев след 38 изиграни мача, в които записа 1 гол и 1 асистенция, доказвайки се като един от най-стабилните бранители в състава.
Благодарим му за професионализма и за сърцето, което остави във всяка минута за Ботев!
Пожелаваме ти здраве и много успех в румънската Суперлига, Ариан!
С Ботевска воля, с Ботевски дух!!