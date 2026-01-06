Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  3. Фенербахче ще спори с Галатасарай във финала за Суперкупата

Фенербахче ще спори с Галатасарай във финала за Суперкупата

  • 6 яну 2026 | 21:43
  • 272
  • 0
Фенербахче ще спори с Галатасарай във финала за Суперкупата

Фенербахче е вторият финалист в турнира за Суперкупата на Турция. Истанбулският гранд победи с 2:0 Самсунспор и ще си оспорва трофея с Галатасарай, който вчера разгроми с 4:1 Трабзонспор.

Много силен мач за домакините изигра Антони Мусаба. 25-годишният нидерландец беше привлечен именно от Самсунспор преди броени дни и подаде и за двата гола във вратата на бившия си тим.

Още в 4-тата минута Мусаба проби в наказателното поле и върна топката към непокрития Керем Актюркоглу, който откри резултата. В средата на втората част Джон Дюран се възползва от нова асистенция на Мусаба и реши срещата в полза на Фенербахче. Малко по-късно Антоан Макумбу от Самсунспор получи червен картон.

Финалът за трофея ще се изиграе на 10 януари.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6920
  • 7
Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

  • 6 яну 2026 | 18:48
  • 1344
  • 0
Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

  • 6 яну 2026 | 18:38
  • 3176
  • 0
Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

  • 6 яну 2026 | 18:26
  • 945
  • 1
Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

  • 6 яну 2026 | 18:05
  • 3932
  • 1
Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

  • 6 яну 2026 | 18:00
  • 4955
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 9391
  • 36
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 17246
  • 25
Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

  • 6 яну 2026 | 21:46
  • 1516
  • 1
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 5260
  • 4
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 26484
  • 95
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6920
  • 7