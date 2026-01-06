Алпин: Колапинто се нуждае от време, за да разгърне потенциала си

Управляващият директор на отбора на Алпин Стив Нилсен изказа своята подкрепа към Франко Колапинто, заявявайки, че аржентинецът се нуждае от време, за да разгърне своя потенциал.
Колапинто дебютира във Формула 1 малко след средата на сезон 2024, заменяйки Логан Сарджънт в състава на Уилямс. В деветте си старта с британския тим аржентинецът впечатли, но не успя да си намери титулярно място за старта на сезон 2025 и вместо това стана резерва в Алпин.
Още когато неговият трансфер в състава на френския екип беше обявен миналия януари се заговори, че той ще смени Джак Дуън след началото на кампанията. Това се случи преди седмия кръг в Емилия-Романя, но Колапинто така и не успя да преоткрие формата си от престоя му в Уилямс и не спечели нито една точка с Алпин през 2025. Въпреки това от Енстоун му гласуваха доверие и за сезон 2026, а Нилсен вярва, че с трупането на опит, включително и първото участие в предсезонни тестове, Колапинто ще отключи своя потенциал.
„Франко е млад пилот. Виждали сме как млади пилоти минават пред добри и трудни периоди и той е точно в тази част от пътя. През 2025 година имаше състезания, в които той беше близо до Пиер (Гасли). Той е в това пътешествие и ние ще му дадем цялата нужда подкрепа, за да може той да бъде възможно най-бърз, независимо дали ще е по-бърз от Пиер, или близо до него.
„За нас ще е важно да имаме двама пилоти, които печелят точки. Пострадахме от това през 2025 година, тъй като само едната кола печелеше точки, но и те не бяха достатъчно, а другата кола записа нула точки с двама пилоти. Нужна ни е стабилност във втората кола и трябва да дадем време на този талант да се развие, за да започне да ни носи точки. Нуждаем се от двама пилоти“, обясни Нилсен.
Снимки: Gettyimages