Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алпин: Колапинто се нуждае от време, за да разгърне потенциала си

Алпин: Колапинто се нуждае от време, за да разгърне потенциала си

  • 6 яну 2026 | 17:38
  • 431
  • 0

Управляващият директор на отбора на Алпин Стив Нилсен изказа своята подкрепа към Франко Колапинто, заявявайки, че аржентинецът се нуждае от време, за да разгърне своя потенциал.

Колапинто дебютира във Формула 1 малко след средата на сезон 2024, заменяйки Логан Сарджънт в състава на Уилямс. В деветте си старта с британския тим аржентинецът впечатли, но не успя да си намери титулярно място за старта на сезон 2025 и вместо това стана резерва в Алпин.

Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес
Алпин запали първия си болид с мотор на Мерцедес

Още когато неговият трансфер в състава на френския екип беше обявен миналия януари се заговори, че той ще смени Джак Дуън след началото на кампанията. Това се случи преди седмия кръг в Емилия-Романя, но Колапинто така и не успя да преоткрие формата си от престоя му в Уилямс и не спечели нито една точка с Алпин през 2025. Въпреки това от Енстоун му гласуваха доверие и за сезон 2026, а Нилсен вярва, че с трупането на опит, включително и първото участие в предсезонни тестове, Колапинто ще отключи своя потенциал.

Гасли е оптимист преди началото на новата ера в Алпин
Гасли е оптимист преди началото на новата ера в Алпин

„Франко е млад пилот. Виждали сме как млади пилоти минават пред добри и трудни периоди и той е точно в тази част от пътя. През 2025 година имаше състезания, в които той беше близо до Пиер (Гасли). Той е в това пътешествие и ние ще му дадем цялата нужда подкрепа, за да може той да бъде възможно най-бърз, независимо дали ще е по-бърз от Пиер, или близо до него.

„За нас ще е важно да имаме двама пилоти, които печелят точки. Пострадахме от това през 2025 година, тъй като само едната кола печелеше точки, но и те не бяха достатъчно, а другата кола записа нула точки с двама пилоти. Нужна ни е стабилност във втората кола и трябва да дадем време на този талант да се развие, за да започне да ни носи точки. Нуждаем се от двама пилоти“, обясни Нилсен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Влизането на Кадилак налага промяна в квалификационния формат във Формула 1

Влизането на Кадилак налага промяна в квалификационния формат във Формула 1

  • 6 яну 2026 | 12:50
  • 2205
  • 0
Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

  • 6 яну 2026 | 12:29
  • 4347
  • 0
Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

Дейвид Култард критикува начина на налагане на заповедите от бокса в Макларън

  • 6 яну 2026 | 11:43
  • 601
  • 0
Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

Тойота представи цветовете си за новия сезон в Световния рали шампионат

  • 6 яну 2026 | 11:23
  • 654
  • 0
Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

Очаква ни щур пазар на пилотите в MotoGP за сезон 2027

  • 6 яну 2026 | 10:49
  • 1217
  • 0
Ще продължи ли Хамилтън тенденцията, която видяхме в Макларън и Мерцедес?

Ще продължи ли Хамилтън тенденцията, която видяхме в Макларън и Мерцедес?

  • 6 яну 2026 | 10:24
  • 3478
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 6823
  • 9
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 17304
  • 49
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 15599
  • 72
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

  • 6 яну 2026 | 18:43
  • 808
  • 0
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 19107
  • 37
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 30102
  • 15