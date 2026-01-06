Почина Тери Фулъртън – най-големият съперник на Айртон Сена на пистата

Сигурно сте чували или гледали онова известно изказване на легендарния Айртон Сена, в което той посочи Тери Фулъртън за най-големия му съперник на пистата. Ако не сте, може да го гледате след последния абзац на статията, като отговорът на Сена е 45 секунди след началото на видеото.
Айртон Сена го определи като най-силния съперник, с когото се е сблъсквал в кариерата си. И не визираше Ален Прост или другите шампиони от Формула 1 по онова време, а Тери Фулъртън – неговият съотборник в DAP в картинга. Тогава бразилецът беше просто млад и обещаващ талант, пристигнал в Италия от Сао Пауло, докато англичанинът вече беше утвърден шампион.
Отиде си легендарен картинг пилот
Тери почина вчера на 73-годишна възраст, малко след като отпразнува рождения си ден на 4 януари. Целият живот на Фулъртън беше съсредоточен в картинга; той никога не е обмислял преминаване към автомобилните състезания. Той спечели световния шампионат през 1973 с Birel, след което натрупа невероятна поредица от успехи в кариера, започнала през 1964 и приключила двадесет години по-късно, която го нареди сред най-великите пилоти в историята на картинга.
След като спечели последната си Гран при в Австралия през 1993 г., докато се готвеше да напусне Макларън след три титли във Формула 1, Сена изненада интервюиращия Марк Фогърти на пресконференцията: „Дойдох в Европа за първи път, за да се състезавам извън Бразилия, и мой съотборник беше Фулъртън. Той беше много опитен и наистина ми харесваше да карам с него, защото беше бърз, беше постоянен, за мен беше много завършен пилот. И беше чисто каране, чисто състезание. Тогава нямаше политика, нали? Нямаше замесени пари, така че беше истинска битка и имам много добри спомени от това.“
След забележителната си кариера Фулъртън създаде собствен картинг отбор и се посвети на обучението на много млади таланти, като помогна за развитието на пилоти като Джъстин Уилсън, Пол ди Реста, Дан Уелдън, Алън Макниш и Антъни Дейвидсън. Последната надежда, която той изведе на преден план, е Джейк Денис – английският шампион във Формула Е за сезон 2022-2023 г., който тази година се състезава за Андрети.
„Айртон стана световен шампион във Формула 1 – разказа преди години Тери – стана мит за милиони хора. А аз, както и преди тридесет и пет години, винаги съм бил само в картинга. Учех децата. Често си мисля какво бих могъл да постигна в автомобилния спорт, бих бил лъжец, ако го отрека, но направих своя избор, човек винаги трябва да го прави. Живях живота, който исках. А и имаше едно обещание, а думата не може да се нарушава.“
Обещанието било, че няма да премине към едноместните болиди. Фулъртън е мечтал за Формула 1, но след фаталния инцидент с брат му Алек на мотоциклет на „Малъри Парк“ през 1964 г., той обещал на майка си, че няма да ѝ причинява повече болка. И удържал на клетвата си. Фулъртън оставя след себе си съпруга и дъщеря.
Снимки: Gettyimages