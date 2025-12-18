Популярни
  ЦSKA 1948
  2. ЦСКА 1948
  ЦСКА 1948 уреди контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов

ЦСКА 1948 уреди контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов

  • 18 дек 2025 | 21:55
  • 706
  • 0

ЦСКА 1948 стартира зимната си подготовка на 4 януари, когато футболистите от представителния ни тим ще преминат задължителните функционални изследвания.

На 5 януари армейците заминават на подготвителен лагер в турския курорт Белек, Анталия, където ще останат до 2 февруари.

По традиция ЦСКА ще се изправи срещу класни съперници в приятелските мачове по време на лагера, като една от проверките ще е срещу Гьозтепе, който е ръководен от Станимир Стоилов. Спарингът е предвиден за 10 януари. На следващият ден футболистите на Иван Стоянов ще премерят сили с Рапид (Букурещ).

След това футболистите от Бистрица ще се правят последователно срещу - ЛАСК (Линц) на 15 януари, Ягелония (Бялисток) – 119 януари, Спартак Търнава – 22 януари, Слован Братислава – 26 януари и Гангуон (Република Корея) – 1 февруари.

Всички контроли на ЦСКА 1948 ще бъдат излъчени на живо в клубния YouTube канал.

