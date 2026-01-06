Как ще изглежда атаката на Никола Цолов и Кампос във Формула 2?

Българският пилот Никола Цолов направи впечатляващ дебют във Формула 2 в края на сезон 2025 в Катар и Абу Даби, като записа първия си подиум в шампионата и демонстрира темпо, което му отреди място в челото.

Но за сезон 2026 предстоят още по-трудни изпитания – Кампос ще разчита на двама новаци: Никола и мексиканеца Ноел Леон, а това означава, че тестовете преди старта на кампанията ще са много важни.

Първите тестове тази година са от 17 до 19 февруари в Барселона, а след началото на сезона ще има и тридневни изпитания в Бахрейн – от 25 до 27 март.

При гостуването си в Sportal.bg в края на миналата година Никола очерта пътя, по който ще развива опознаването на новия за него автомобил от Формула 2. Първите впечатления и работата с гумите са факт от Катар и Абу Даби, тестовете след края на сезона потвърдиха прогреса му в симулациите на квалификация и състезателно темпо.

Пистата до Барселона през февруари дава отлична възможност за силен старт – трасе, което Никола познава отлично, същото важи и за Кампос плюс проверка на идеите, които имат Българския лъв и екипът за това как колата му може да стане по-бърза и да се постигне по-добро състезателно темпо.

Адриан Кампос акцентира в края на миналата година, че през сезон 2025 във Формула 2 екипът можеше да постигне повече в отделни направления в работата си с пилотите Арвид Линдблад и Пепе Марти. Линдблад завърши сезона шести и тази година ще дебютира във Формула 1 като титуляр, а Марти остана 8-и за годината и също вече е титуляр, но във Формула Е.

Линдблад беше много постоянен в квалификациите и състезанията в първата половина на сезона с постоянно присъствие в топ 5, но след Австрия, където записа едно отпадане и 12-о място започна да губи скорост и постоянство. От своя страна, Марти, издържа на това темпо до Саудитска Арабия включително, след което за кратко беше извън челната десетка.

По ирония на съдбата Марти беше на върха в Австрия с първо и шесто място, а след това си възстанови позициите в първата половина на колоната, но кара за тима само до Баку.

Никола влезе на нивото на тези резултати в първите си два състезателни уикенда и обясни, че целта му ще е да се бори за място в топ 5 в класирането през новия сезон. А през 2025 в топ 5 влязоха невероятно постоянният Леонардо Форнароли, който взе титлата, Джак Кроуфорд, който взе 4 победи, опитният Ричард Вершор, Люк Браунинг, който изостана в последните три кръга след „Монца“, където взе единствената си победа и Алекс Дън, който отново демонстрира страхотна скорост и безумни инциденти със съперниците си.

През 2025 в Кампос не успяха да „отключат“ квалификационното представяне на новата кола за Формула 3, но пък тимът има успехи и повече опит с настоящото поколение болиди от Формула 2, които започват третия си сезон. Което би трябвало да означава, че Никола и тимът ще стартират от по-добра позиция.

И най-интересното ще е как ще продължи развитието на Никола през 2026 година. Той вече демонстрира, че се адаптира много бързо, че работи отлично с гумите и има скорост да се бори и да побеждава най-бързите пилоти във Формула 3. Колите във Формула 2 са по-бързи, по-тежки и не съсипват така гумите като болидите от Формула 3. Да видим как ще използва това Никола и как ще подготвят колата му в тима, с който той постигна най-големите си успехи досега.

