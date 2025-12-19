Популярни
  3. Никола Цолов за най-трудната му писта догодина

  • 19 дек 2025 | 13:40
Догодина Никола Цолов ще кара на нови за него писти - във Формула 2 кръговете са 14, с 4 повече от Формула 3 и новите ще са интересно предизвикателство за Българския лъв. В “Гостът на Sportal.bg” Никола разказа за част от очакванията си за новия сезон във Формула 2.

“Може би Джеда, не съм я карал още и предполагам, че ще е много сложна - обясни Никола. - Там си постоянно близо до стените, но постоянно с много висока скорост. Баку не е лесна, това, което видях. И Катар и Абу Даби, реално всичките четири, които не караме във Формула 3, са доста сложни. 

“Ще е интересно да видим Мадрид догодина как ще бъде. Но пак е улично трасе и би трябвало да е добре за мен.”

Вижте всичко, което ни разказа Никола Цолов в пълния запис на "Гостът на Sportal.bg".

Снимки: Борислав Трошев

