Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен: Колата ни е напълно неуправляема

Макс Верстапен: Колата ни е напълно неуправляема

  • 14 март 2026 | 18:02
  • 474
  • 0

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен заяви, че автомобилът му днес е бил „напълно неуправляем“, след като сериозни промени в настройките за квалификацията за Гран При на Китай „не са дали никаква разлика“.

В Ред Бул изпитват сериозни затруднения през целия уикенд в Шанхай. В спринтовото състезание Макс Верстапен остана извън точките, след като лош старт от осма позиция го свали до 14-о място, преди да успее да навакса няколко позиции и да стигне финала девети.

В квалификацията за неделното състезание формата на Ред Бул не се подобри, въпреки радикалните промени в настройките. Верстапен остана осми, на почти секунда зад спечелилия полпозишън Андреа Кими Антонели.

Запитан какви са очакванията му за неделното състезание, Верстапен отговори: "Не знам. Честно казано, не са много големи. Променихме много неща по колата, но това не доведе до някаква разлика. През целия уикенд сме далеч от доброто темпо. Колата е напълно неуправляема. Дори не мога да намеря някакъв ориентир. Всяка обиколка е като оцеляване.“

Верстапен добави, че Ред Бул губи малко и от задвижващата си система, но настоя, че това не е основният проблем.

„Има малка разлика от страна на задвижващата система, но вероятно не там губим толкова много - каза той. - Изобщо не мога да натискам, защото колата не ми позволява, затова не чувствам, че имам контрол над нея. Просто не се получава.“

Четирикратният световен шампион заяви, че в Ред Бул са установили причината за лошия му старт в спринта, но отбеляза: „Надявам се, че можем да го поправим, иначе отново ще бъда 20-и.“

Той също така посочи, че проблемът не е повторение на затрудненията със зареждането на батерията, които няколко пилоти изпитаха на старта на Гран При на Австралия. Съотборникът му Исак Хаджар не се представи по-добре в квалификацията в събота следобед, като французинът се нареди девети, точно зад Верстапен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

