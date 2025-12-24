Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Никола Цолов подкара коледно влакче в София

Никола Цолов подкара коледно влакче в София

  • 24 дек 2025 | 13:39
  • 673
  • 3

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов подкара едно от коледните влакчета в София, точно пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Моментът беше отбелязан от кмета на София Васил Терзиев, който беше сред пасажерите на влакчето, управлявано от вицешампиона във Формула 3 за 2025 година.

Никола Цолов за най-трудната му писта догодина
Никола Цолов за най-трудната му писта догодина

„С Никола Цолов си подарихме празнично настроение и усмивки на коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Такива моменти напомнят колко е хубаво да намираме време за споделени преживявания в града“, написа Терзиев в профила си във Фейсбук.

София е един от спонсорите на Българския лъв, като на болида му има надпис Visit Sofia и Никола популяризира столицата ни пред глобалната аудитория на Формула 3 и Формула 2.

Терзиев напомни също така, че коледните влакчета обикалят центъра на София от 16 декември до 4 януари, всеки ден от 10:00 до 20:00 часа и вървят на всеки 30 минути.

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Началната и крайната им спирка е площад „Александър Невски“ с междинна спирка НДК – на ъгъла на булевард „Патриарх Евтимий“ и булевард „Витоша“. Билетът струва 5 лева, а деца до 10 години и хора в неравностойно положение се возят безплатно.

Снимки: Профил на Васил Терзиев във Фейсбук

