Кампос-младши даде висока оценка на Никола Цолов

29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  6 дек 2025 | 21:39
  • 704
  • 0
Българският пилот Никола Цолов записа първия си подиум във Формула 2 в едва третия си старт в шампионата, а той и съотборникът му Арвид Линдблад завършиха на подиума в спринта в Абу Даби. Линдблад спечели предпоследния си старт в шампионата, а Никола завърши трети.

И представянето на Никола заслужи висока оценка от собственика и шеф на Кампос Рейсинг Адриан Кампос-младши.

„Знаехме, че имаме темпо да се представим силно, срамота е, че Никола получи наказание, защото смятам, че той можеше да се бори поне за второто място – обясни Кампос-младши. – Можехме да вземем двойна победа в спринта, но направихме добър старт и с двете коли и се възползвахме от това.

„Никола постоянно се учи и подобрява представянето си. Той е единственият от новите пилоти, които се включиха за последните два кръга този сезон, който е в челото и се бори с лидерите на колоната. Много се радвам за него и се гордея със сезона, който направи той с нас.“

Снимки: Imago

