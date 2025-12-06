Кампос-младши даде висока оценка на Никола Цолов

Българският пилот Никола Цолов записа първия си подиум във Формула 2 в едва третия си старт в шампионата, а той и съотборникът му Арвид Линдблад завършиха на подиума в спринта в Абу Даби. Линдблад спечели предпоследния си старт в шампионата, а Никола завърши трети.

И представянето на Никола заслужи висока оценка от собственика и шеф на Кампос Рейсинг Адриан Кампос-младши.

A dramatic start to our final Sprint Race of the season! 😳#F2 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/bJRCoU0dgC — Formula 2 (@Formula2) December 6, 2025

„Знаехме, че имаме темпо да се представим силно, срамота е, че Никола получи наказание, защото смятам, че той можеше да се бори поне за второто място – обясни Кампос-младши. – Можехме да вземем двойна победа в спринта, но направихме добър старт и с двете коли и се възползвахме от това.

„Никола постоянно се учи и подобрява представянето си. Той е единственият от новите пилоти, които се включиха за последните два кръга този сезон, който е в челото и се бори с лидерите на колоната. Много се радвам за него и се гордея със сезона, който направи той с нас.“

Снимки: Imago