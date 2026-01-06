Всички по-важни дати до началото на сезона във Формула 1

До първите свободни тренировки за сезон 2026 във Формула 1 остават по-малко от два месеца, които ще бъдат изпълнени с най-различни събития, свързани с премиери и първите тестове на новите коли.

Тези събития ще стартират още следващата седмица, когато отборите на Ред Бул и Рейсинг Булс ще представят своите цветове за новия сезон в Детройт, където е централата на новия им партньор Форд. Събитието е предвидено за 15 януари, а само пет дни по-късно, на 20 януари, ще видим и първата цветова схема, с която Ауди ще се състезава във Формула 1. Те ще бъдат представени на специални събитие в Берлин.

На 22 и 23 януари ще има общо четири премиери, но само на една от тях ще видим истински болид за сезон 2026, а не само цветове. Става дума за премиерата на Ферари, която ще се проведе на 23 януари на „Фиорано“. В рамките на същия ден Алпин и Хаас ще покажат своите цветове за новия сезон. Премиерата на Алпин ще бъде в Барселона, а тази на Хаас – онлайн. Също онлайн, но на 22 януари, ще видим и цветовата схема на новия болид на Мерцедес.

Между 26 и 30 януари на пистата „Каталуния“ край Барселона ще се проведе и първият предсезонен тест, който обаче ще бъде при закрити врата. Целта на този 5-дневен тест е отборите да получат шанс да изпробват на спокойствие своите изцяло нови коли, които са изградени по новите технически правила, които включват нови задвижващи системи, шасита и аеродинамика.

След този тест ще видим още три премиери на цветови, съответно на Уилямс (3 февруари), Кадилак (8 февруари) и Астън Мартин (9 февруари). На този етап единствено световните шампиони от Макларън не са обявили кога и къде ще покажат своя нов автомобил или само цветовата му схема.

Тестът в Барселона, в който всеки тим ще може да вземе участие в само три от петте дена, няма да бъде единственият преди началото на сезона. Освен него отборите ще получат общо шест дни за изпитания в Бахрейн, които ще бъдат разделени в два тридневни теста. Първият от тях ще бъде между 11 и 13 февруари, а вторият ще се проведе седмица по-късно, между 18 и 20 февруари. Сезон 2026 ще старта с Гран При на Австралия, която трябва да се проведе между 6 и 8 март.

Всички по-важни дати до началото на сезон 2026 във Формула 1:

15 януари – Ред Бул и Рейсинг Булс представят цветовете си в Детройт

20 януари – Ауди представя цветовете си в Берлин

22 януари – Мерцедес представя цветовете си онлайн

23 януари – Ферари представя новата си кола на „Фиорано“

23 януари – Алпин представя цветовете си в Барселона

23 януари – Хаас представя цветовете си онлайн

26-30 януари – закрит предсезонен тест в Барселона

3 февруари – Уилямс представя цветовете си онлайн

8 февруари – Кадилак представя цветовете си по време на Super Bowl LX

9 февруари – Астън Мартин представя цветовете си в Саудитска Арабия

11-13 февруари – предсезонен тест в Бахрейн

18-20 февруари – предсезонен тест в Бахрейн

