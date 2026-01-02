Само един отбор е без генерален партньор преди старта на сезона във Формула 1

Изцяло новият тим на Кадилак е единственият отбор, който няма генерален партньор два месеца преди старта на сезон 2026 във Формула 1.
Всички други имат поне един такъв партньор, а в случая на Рейсинг Булс те са два. Прави впечатление, че партньорите на отделните тимове са от различни индустрии като петролната, автомобилната, финансовата и технологичната.
Ако Кадилак стигне до старта в Австралия, това ще е победа
Генералните партньори на всички отбори във Формула 1:
Алпин – BWT (технологична)
Астън Мартин – Aramco (петрол)
Ауди – Revolut (онлайн банкиране)
Кадилак - няма
Макларън – MasterCard (финанси)
Мерцедес – Petronas (петрол)
Ред Бул – Oracle (технологична)
Рейсинг Булс – Visa (финанси) и Cash App (онлайн банкиране)
Уилямс – Atlassian (технологична)
Ферари – HP (технологична)
Хаас – Toyota Gazoo Racing (автомобилна)
Снимки: Gettyimages