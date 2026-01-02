Само един отбор е без генерален партньор преди старта на сезона във Формула 1

Изцяло новият тим на Кадилак е единственият отбор, който няма генерален партньор два месеца преди старта на сезон 2026 във Формула 1.

Всички други имат поне един такъв партньор, а в случая на Рейсинг Булс те са два. Прави впечатление, че партньорите на отделните тимове са от различни индустрии като петролната, автомобилната, финансовата и технологичната.

Ако Кадилак стигне до старта в Австралия, това ще е победа

Генералните партньори на всички отбори във Формула 1:

Алпин – BWT (технологична)

Астън Мартин – Aramco (петрол)

Ауди – Revolut (онлайн банкиране)

Кадилак - няма

Макларън – MasterCard (финанси)

Мерцедес – Petronas (петрол)

Ред Бул – Oracle (технологична)

Рейсинг Булс – Visa (финанси) и Cash App (онлайн банкиране)

Уилямс – Atlassian (технологична)

Ферари – HP (технологична)

Хаас – Toyota Gazoo Racing (автомобилна)

