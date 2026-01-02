Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Само един отбор е без генерален партньор преди старта на сезона във Формула 1

Само един отбор е без генерален партньор преди старта на сезона във Формула 1

  • 2 яну 2026 | 14:41
  • 604
  • 0

Изцяло новият тим на Кадилак е единственият отбор, който няма генерален партньор два месеца преди старта на сезон 2026 във Формула 1.

Всички други имат поне един такъв партньор, а в случая на Рейсинг Булс те са два. Прави впечатление, че партньорите на отделните тимове са от различни индустрии като петролната, автомобилната, финансовата и технологичната.

Ако Кадилак стигне до старта в Австралия, това ще е победа
Ако Кадилак стигне до старта в Австралия, това ще е победа

Генералните партньори на всички отбори във Формула 1:

  • Алпин – BWT (технологична)

  • Астън Мартин – Aramco (петрол)

  • Ауди – Revolut (онлайн банкиране)

  • Кадилак - няма

  • Макларън – MasterCard (финанси)

  • Мерцедес – Petronas (петрол)

  • Ред Бул – Oracle (технологична)

  • Рейсинг Булс – Visa (финанси) и Cash App (онлайн банкиране)

  • Уилямс – Atlassian (технологична)

  • Ферари – HP (технологична)

  • Хаас – Toyota Gazoo Racing (автомобилна)

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алейш Еспаргаро прекрати колоездачната си кариера заради Хонда

Алейш Еспаргаро прекрати колоездачната си кариера заради Хонда

  • 2 яну 2026 | 13:49
  • 296
  • 0
Какво очаква участниците по маршрута на рали „Дакар“?

Какво очаква участниците по маршрута на рали „Дакар“?

  • 2 яну 2026 | 13:48
  • 323
  • 0
Ферари се разделя с Гуаню Джоу

Ферари се разделя с Гуаню Джоу

  • 2 яну 2026 | 13:20
  • 743
  • 0
Кои са фаворитите при мотоциклетите тази година?

Кои са фаворитите при мотоциклетите тази година?

  • 2 яну 2026 | 12:15
  • 1048
  • 1
Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

  • 2 яну 2026 | 12:04
  • 4050
  • 0
Какво не достига на Леклер, за да спечели титлата с Ферари?

Какво не достига на Леклер, за да спечели титлата с Ферари?

  • 2 яну 2026 | 11:01
  • 822
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

Годината на Ботев (Пд) – турбуленция и надежда с Херо

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 3888
  • 17
Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

Годината на Локо (Пд) – приливи и отливи

  • 2 яну 2026 | 08:00
  • 5852
  • 2
Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

Макс Ебонг – камерунски гени и беларуско наследство

  • 2 яну 2026 | 06:29
  • 10867
  • 43
Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

Везенков е в идеалната петица на Евролигата за 2025

  • 2 яну 2026 | 12:49
  • 3627
  • 0
Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

Кой е непознатият фаворит за мениджърския пост в Челси

  • 2 яну 2026 | 13:41
  • 7064
  • 4
Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

Рали „Дакар“ обещава пустинна битка на титаните

  • 2 яну 2026 | 12:04
  • 4050
  • 0