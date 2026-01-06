Хаас промени датата на премиерата на новия си болид

Отборът на Хаас промени датата на премиера на своя болид за сезон 2026 във Формула 1, която трябваше да бъде на 23 януари.

От американският тим обаче са решили да я изместят с няколко дни по-рано, тъй като на 23 януари са предвидени още премиерите на Алпин и Ферари. Така VF-26 ще бъде представен пред света на 19 януари, отново онлайн.

Heading out earlier than expected to avoid the traffic… VF-26 incoming 🤩🇺🇸#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/zkj0fxkbmo — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 6, 2026

За Хаас сезон 2026 бележи едно ново начало, тъй като сега отборът ще има още по-тясно сътрудничество с Тойота. Като част от него Хаас ще има ново име, което най-вероятно ще доведе и до лека промяна в цветовата схема на американския тим.

Снимки: Gettyimages