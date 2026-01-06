Популярни
Хаас промени датата на премиерата на новия си болид

  6 яну 2026 | 14:39
Отборът на Хаас промени датата на премиера на своя болид за сезон 2026 във Формула 1, която трябваше да бъде на 23 януари.

От американският тим обаче са решили да я изместят с няколко дни по-рано, тъй като на 23 януари са предвидени още премиерите на Алпин и Ферари. Така VF-26 ще бъде представен пред света на 19 януари, отново онлайн.

За Хаас сезон 2026 бележи едно ново начало, тъй като сега отборът ще има още по-тясно сътрудничество с Тойота. Като част от него Хаас ще има ново име, което най-вероятно ще доведе и до лека промяна в цветовата схема на американския тим.

Снимки: Gettyimages

