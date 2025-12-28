Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

Ще има ли Ауди правни проблеми с първия си болид за Формула 1?

  • 28 дек 2025 | 11:13
  • 1134
  • 0

В началото на ноември Ауди направи предварителна презентация на цветовата схема, с която възнамерява да се състезава в първия си сезон във Формула 1 през 2026 година.

Тогава от Инголщат обявиха, че болидът за сезон 2026 ще се казва R26, но в историята на Формула 1 вече има болид с името R26, който на всичкото отгоре печели шампионки дубъл. Това е колата на Рено от 2006 година, която извежда Фернандо Алонсо до неговата втора световна титла, а испанецът и Джанкарло Физикела носят и втория пореден конструкторски приз на френския екип.

Все още не е ясно дали това ще създаде някакви проблеми от правна гледна точка на Ауди и германският тим ще трябва да промени името на своята кола. Дори и това обаче да не се случи, със сигурност ще бъде странно в историята на спорта да има два автомобила с едно и също име, които да принадлежат на два различни отбора.

