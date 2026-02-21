11-те на Локомотив (Пд) и Спартак (Варна)

Локомотив (Пловдив) и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 22-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в “Лаута” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Геро Писков. Настроението в двата лагера са на противоположния полюс.

Домакините към момента са шести с 33 пункта и при една евентуална победа днес ще се изравнят с петия Черно море. Освен това “смърфовете” нямат загуба от началото на тази година. В първия кръг след подновяването на първенството те победиха Славия с 0:2, а миналата седмица направиха 1:1 с Черно море.