БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Левски
Вуцов отново тренира с Левски, Сираков наблюдава заниманието

  • 5 яну 2026 | 11:32
  • 514
  • 0

Стражът на Левски Светослав Вуцов поднови днес тренировки с отбора. Той пропусна вчерашното занимание на “сините”, което бе първо за годината, тъй като се възстановяваше от грип.

На тренировката дойде и собственикът на клуба Наско Сираков, придружаван от изпълнителния директор Даниел Боримиров. Двамата пристигнаха, след като си взеха последно сбогом с легендарния Димитър Пенев на националния стадион “Васил Левски”.

Утре “сините” летят за Анталия, където ще проведат основната част от подготовката си за пролетния полусезон.

