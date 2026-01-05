Вуцов отново тренира с Левски, Сираков наблюдава заниманието

Стражът на Левски Светослав Вуцов поднови днес тренировки с отбора. Той пропусна вчерашното занимание на “сините”, което бе първо за годината, тъй като се възстановяваше от грип.

На тренировката дойде и собственикът на клуба Наско Сираков, придружаван от изпълнителния директор Даниел Боримиров. Двамата пристигнаха, след като си взеха последно сбогом с легендарния Димитър Пенев на националния стадион “Васил Левски”.

Утре “сините” летят за Анталия, където ще проведат основната част от подготовката си за пролетния полусезон.