  Игли Таре за Модрич: Лука обича Милан, а клубът - него

  16 март 2026 | 00:30
Спортният директор на Милан Игли Таре изрази увереност, че 40-годишният халф на тима Лука Модрич ще се съгласи да остане в клуба и през следващия сезон, избирайки да активира опцията за удължаване на изтичащия му договор през лятото.

„Едно нещо е сигурно: Лука обича Милан, и то доста, а Милан също обича Лука. Така че, мисля, че, както казахме в началото на сезона, това ще бъде лесно решение за него. Договорът е налице и ако го иска, ние сме включили опция за още една година. Той обаче трябва да вземе решението при пълно спокойствие. Ако има едно нещо, което знам добре, то е, че той обича да играе за този отбор“, заяви при загуба от Лацио Таре, който отказа да коментира слуховете за привличането на голмайстора на Фиорентина Мойс Кийн.

Снимки: Gettyimages

