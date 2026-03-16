Карик: Точно такъв характер ни трябва

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик бе много щастлив след победата с 3:1 над Астън Вила. Успехът е с двойна цена, защото бе срещу пряк конкурент в битката за топ 4. Наставникът похвали играчите си за показания характер в хода на мача и особено след изравнителиня гол на съперника.

„Изключително горд съм от начина, по който момчетата се справиха днес. Не беше лесно, особено след като те изравниха, но характерът, който показахме, е точно това, което търсим в този клуб. Трудно е да задържиш емоциите си, когато падне гол по този начин. Мислех си, че ще намерим своя момент и се радвам, че играчите го направиха“, заяви Карик.

Той обаче отново предупреди, че не трябва да има еуфория от тази победа.

„В нито един момент не спряхме да вярваме. Астън Вила е много организиран отбор и ни затрудни максимално, но ние бяхме търпеливи. Не трябва да се превъзбуждаме от един резултат. В тази игра съм от дълго време и знам, че нищо не трябва да се приема за даденост, докато не чуеш последния съдийски сигнал“, допълни специалистът.

Той е доволен и от реакцията след загубата в предишния кръг.

„Винаги става въпрос за това какво следва и как ще реагираш – независимо дали си победил, завършил наравно или загубил. Разбирам, че след поражение усещането е тежко, но в тази трудна лига това се случва на всеки отбор в даден момент. Важното е колко бързо можеш да се изправиш“, каза още англичанинът.

Той гледа с оптимизъм към бъдещето и очаква с следващото предизвикателство.

„Тази група е изключително гладна за знания и подобрение. Усещам това всеки божий ден на тренировъчното игрище, което е много окуражаващо за мен като мениджър. Поставихме се в позиция, в която има за какво да се борим до края на сезона. Приемаме ситуацията и с нетърпение очакваме следващото предизвикателство“, каза още наставникът.

Той похвали и феновете за невероятната пдкрепа от трибуните.

„Олд Трафорд днес беше невероятен. Енергията от трибуните ни даде онзи допълнителен тласък в последните 15 минути, когато краката на играчите започнаха да натежават. Тази победа е за тях“, завърши Карик.

Снимки: Gettyimages