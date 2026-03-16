Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик: Точно такъв характер ни трябва

Карик: Точно такъв характер ни трябва

  • 16 март 2026 | 03:57
  • 276
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик бе много щастлив след победата с 3:1 над Астън Вила. Успехът е с двойна цена, защото бе срещу пряк конкурент в битката за топ 4. Наставникът похвали играчите си за показания характер в хода на мача и особено след изравнителиня гол на съперника.

„Изключително горд съм от начина, по който момчетата се справиха днес. Не беше лесно, особено след като те изравниха, но характерът, който показахме, е точно това, което търсим в този клуб. Трудно е да задържиш емоциите си, когато падне гол по този начин. Мислех си, че ще намерим своя момент и се радвам, че играчите го направиха“, заяви Карик.

Той обаче отново предупреди, че не трябва да има еуфория от тази победа.

„В нито един момент не спряхме да вярваме. Астън Вила е много организиран отбор и ни затрудни максимално, но ние бяхме търпеливи. Не трябва да се превъзбуждаме от един резултат. В тази игра съм от дълго време и знам, че нищо не трябва да се приема за даденост, докато не чуеш последния съдийски сигнал“, допълни специалистът.

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Той е доволен и от реакцията след загубата в предишния кръг.

„Винаги става въпрос за това какво следва и как ще реагираш – независимо дали си победил, завършил наравно или загубил. Разбирам, че след поражение усещането е тежко, но в тази трудна лига това се случва на всеки отбор в даден момент. Важното е колко бързо можеш да се изправиш“, каза още англичанинът.

Той гледа с оптимизъм към бъдещето и очаква с следващото предизвикателство.

„Тази група е изключително гладна за знания и подобрение. Усещам това всеки божий ден на тренировъчното игрище, което е много окуражаващо за мен като мениджър. Поставихме се в позиция, в която има за какво да се борим до края на сезона. Приемаме ситуацията и с нетърпение очакваме следващото предизвикателство“, каза още наставникът.

Той похвали и феновете за невероятната пдкрепа от трибуните.

„Олд Трафорд днес беше невероятен. Енергията от трибуните ни даде онзи допълнителен тласък в последните 15 минути, когато краката на играчите започнаха да натежават. Тази победа е за тях“, завърши Карик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Вратарска грешка подари победата на Щутгарт над РБ Лайпциг

Вратарска грешка подари победата на Щутгарт над РБ Лайпциг

  • 15 март 2026 | 22:40
  • 771
  • 0
Джаспър и компания громят в Сърбия

Джаспър и компания громят в Сърбия

  • 15 март 2026 | 22:27
  • 1062
  • 0
Кифисия с Алекс Петков се завърна към победите

Кифисия с Алекс Петков се завърна към победите

  • 15 март 2026 | 22:04
  • 863
  • 0
От Испания и Аржентина обясниха за отмяната на „Финалисима“

От Испания и Аржентина обясниха за отмяната на „Финалисима“

  • 15 март 2026 | 22:00
  • 1742
  • 0
Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

  • 15 март 2026 | 23:41
  • 8021
  • 50
Бивши играчи на Барселона вкараха головете на Бетис - Селта

Бивши играчи на Барселона вкараха головете на Бетис - Селта

  • 15 март 2026 | 21:45
  • 1615
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
  • 119908
  • 680
Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

  • 15 март 2026 | 20:25
  • 34892
  • 46
Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

Веласкес: Трудното е, докато отбележиш гол

  • 15 март 2026 | 19:24
  • 16163
  • 66
Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

  • 15 март 2026 | 23:41
  • 8021
  • 50
“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

“Рафиня президент”: Барселона отново показа мощ и вкара пет гола

  • 15 март 2026 | 19:12
  • 33899
  • 90
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 33393
  • 33