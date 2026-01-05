Ожие стартира с №1 за десета световна титла в рали „Монте Карло“

9-кратният световен шампион Себастиен Ожие ще води атаката на Тойота в първия кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC). Днес организаторът на състезанието Aвтомобилният клуб на Монако публикува списъка със заявки за ралито и в него има интересни неща.

Тойота ще стартира 2026 с пет екипажа с Rally1 коли, като заедно с Ожие ще карат Елфин Еванс, който отново е претендент за титлата, новакът Оливър Солберг, Такамото Кацута и Сами Паяри. Ожие е най-успешният пилот в историята на ралито с 10 победи.

A dramatic stage early in the season! 🤯 Enjoy more crazy stages of 2025 on YouTube now!#WRC| #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/1jeMbwyrnA — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 5, 2026

За сезона, в който ще се бори за десетата си световна титла Ожие е избрал да се състезава с №1, който се полага на световния шампион, а не с постоянния си №17, както имаше спекулации във френската преса. Себ се опита да ги опровергае с твърдението, че като по-възрастен пилот той цени значението на №1, но първоначално никой не му повярва, но той наистина избра №1.

В тима са избрали да номинират Солберг като третият пилот, който да се бори за точки при конструкторите за сметка на Кацута, а Паяри отново ще кара за втория тим на Тойота в WRC.

Хюндай стартира в „Монте Карло“ с три коли за Тиери Нювил, Адриен Фурмо и Хейдън Падън, като двукратният европейски шампион ще запише първия си старт при завръщането си в тима.

М-Спорт Форд също ще стартира с три коли – заявените две за точки при конструкторите ще се карат от новия лидер на тима Джошуа Макърлийн и дебютанта Джон Армстронг, който си избра №95 за сезон 2026 в WRC. И третата Puma Rally1 е за Грегоар Мюнстер, който ще се състезава с колата, която е собственост на Джордан Сердеридис. В момента двамата участват в рали „Дакар“, като Сердеридис кара, а Мюнстер му е навигатор и графикът му ще е супер напрегнат ако те успеят да стигнат до финала в Саудитска Арабия, тъй като той веднага ще трябва да замине за Монако, за да започне описването на отсечките.

Рали „Монте Карло“ стартира на 22 януари, четвъртък с първите три отсечки, а финалът е в неделя, 25 януари. Екипажите ще карат 17 отсечки, като в събота вечер е и отсечката, която използва трасето за Формула 1 в Монако. В сряда, на 21 януари е шейкдаунът на ралито.

Counting down to the magic of Monte 🤩#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/MSR6xA8LGq — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 3, 2026