Оливър Солберг заговори за титлата в WRC

След почти магически сезон през 2025, в който спечели титлата във WRC2 и триумфира в дебюта си зад волана на автомобил на Тойота от клас Rally1 в рали "Естония", Оливър Солберг отправи силно послание. Шведският пилот участва в общо 13 ралита с GR Yaris Rally2 на Printsport, като спечели девет от тях и сега е готов за по-големи успехи.

Изключителните постижения миналата година осигуриха на Солберг място в заводския отбор на Тойота, където синът на Петер Солберг ще заеме мястото на Кале Рованпера, който се насочи към пистовите състезания. Тези постижения повишиха значително увереността на Солберг, който вече открито говори за амбициите си за световната титла още в първия си сезон с топ автомобила на Тойота.

Ако един ден Солберг действително спечели световния шампионат, той ще повтори постижението на баща си Петер Солберг, който вдигна трофея през 2003 с тима на Субару. По този начин Оливър и Петер ще се превърнат в първите баща и син, спечелили световната рали титла.

„Чувствам се на 100% готов за Rally1. От известно време се чувствах подготвен, но особено след Естония усетих, че мога да продължа да се състезавам на това ниво завинаги. Мина доста време, откакто за последно бях в сериозна програма, така че това е сбъдната мечта. Както казах, всичко е възможно. Не знам дали ще мога да се боря за титлата, но във всеки случай ще дам най-доброто от себе си, както го направих и през 2025“, коментира Солберг пред Dirtfish.

Солберг вече има предварителен план кои ралита възнамерява да атакува по-агресивно и в кои ще бъде по-разумно да подходи по-спокойно. Но този план засега остава тайна.

„Ожие си е Ожие, но той успя да спечели титлата, въпреки че пропусна три ралита. Така че, ако имаш постоянен и добър сезон с няколко силни резултата, мисля, че всичко е възможно“, коментира Солберг именития си съотборник, който спечели деветата си световна титла през 2025.

