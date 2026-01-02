Популярни
Навигатор сравни Ожие и Льоб с Моцарт, Бетовен, Надал и Федерер

  • 2 яну 2026 | 18:03
  • 347
  • 0

42-годишният Себастиен Ожие вече си осигури място сред най-великите рали пилоти в историята. През миналия сезон французинът спечели деветата световна титла в своята кариера, с което се изравни по брой шампионати със своя сънародник Себастиен Льоб.

В последния епизод на документалната поредица за Световния рали шампионат (WRC) "More than Machine" бившият навигатор на Ожие, Жулиен Инграсия, направи поразително сравнение, което говори много за уважението, на което се радва пилотът.

Ожие: Танак няма да кара и това е загуба за спорта
Ожие: Танак няма да кара и това е загуба за спорта

„Всеки спорт има своите гении. В музиката е имало Моцарт и Бетовен, в тениса има Надал и Федерер, а в рали спорта това са Ожие и Льоб“, обясни Инграсия.

Пилотът на Хюндай и бивш световен шампион Тиери Нювил също говори в епизода с хвалебствен тон за своя дългогодишен съперник.

„През моята кариера Ожие винаги е бил най-трудният за побеждаване. Той мрази да губи и винаги иска да печели“, заяви Нювил пред камерите.

Юха Канкунен коментира шансовете на Тойота за 2026 година
Юха Канкунен коментира шансовете на Тойота за 2026 година

От 2022 г. насам Ожие се състезава с ограничена програма в Световния рали шампионат. Въпреки че спечели деветата си титла през изминалия сезон, гладът му за победи все още не е утолен и е успял да намери баланса между ангажиментите в WRC и семейния живот.

През следващия сезон Ожие ще продължи да се състезава за Тойота и ще може да се впусне в преследване на десета световна титла в кариерата си. Именно възможността за победа е една от основните причини французинът все още да продължава своята кариера.

Шефът на отбора на Тойота в WRC придоби водещ тим в WRC2
Шефът на отбора на Тойота в WRC придоби водещ тим в WRC2
