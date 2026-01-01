Популярни
Ожие: Танак няма да кара и това е загуба за спорта

  • 1 яну 2026 | 12:08
9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие направи емоционален коментар в края на 2025 година, посветен на неговия приятел и съперник Ойт Танак.

Световният шампион за 2019 година изненада всички в Световния рали шампионат, след като през ноември обяви, че напуска спорта, но направи уговорката, че това не е краят на кариерата му и феновете се надяват, че той ще се върне отново през 2027.

„Преди края на 2025, имах нуждата да споделя няколко думи за новината, която не бях коментирал, но тя ми въздейства силно – написа Ожие в социалните мрежи. – Както всички знаете, Ойт Танак няма да се състезава в WRC догодина и мисля, че всички сме съгласни, че това е сериозна загуба за нашия спорт.

„На лично ниво, на мен той наистина ще ми липсва. Като съперник, той може би беше този, който ме притискал най-сериозно, карал ме е да съм най-близо до лимита на възможностите ми и това важи за цялата ми кариера. Но още повече той ще ми липсва като приятел.

„Ойт, ти си страхотен човек, отдаден на семейството си, човек, когато истински уважавам. Надявам се, че се наслаждаваш на всеки един момент с тези, които обичаш и започваш тази нова глава със същата сила и честност, които винаги си демонстрирал. Може би това е сбогом. Или може би, просто е доскоро!“

През миналата година Ожие и Танак водиха оспорвана битка в Португалия, Сардиния и Гърция, като в първите две от тези ралита спечели Себ, а естонецът победи в рали „Акрополис“.

Ожие ще се състезава с ограничена програма и през 2026, като тя ще стартира в рали „Монте Карло“ в края на този месец, а Ойт обясни, че иска да прекарва повече време със семейството си и отхвърли възможността да се състезава през предстоящия сезон.

Снимки: Imago

