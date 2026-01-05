Барселона се реши и поиска да си върне Кансело

Барселона е отправил оферта към десния бранител на Ал-Хилал Жоао Кансело, съобщават ексклузивно Фабрицио Романо и “Мундо Депортиво”.

Каталунците искат да си върнат 31-годишния португалски национал, като предложението им е да го вземат под наем до края на сезона и да покрият малка част от сериозната му заплата. От “Мундо” цитират и източници от обкръжението на футболиста, които смятат пристигането му обратно в Барселона за сигурно. Самият играч иска да напусне Ал-Хилал и е готов да се откаже от доста пари, за да се осъществи трансфера.

Кансело вече прекара един сезон при каталунците, когато при кампанията 2023/2024 игра под наем от Манчестър Сити. През лятото на 2024 г. спортният директор на Барселона Деко се опита да го задържи като свой основен избор за десния фланг на защитата. Тогава обаче Сити вече не искаше повече наеми, а се стремеше да си възвърне част от парите, инвестирани в португалеца. Така обстоятелствата не се стекоха благоприятно и той беше продаден на Ал-Хилал за 25 млн.евро.

Барса усилено търси да се подсили с нов защитник през зимния трансферен прозорец и на този етап Кансело изглежда най-добрата възможна опция, която не би нарушила финансовия феърплей.

Към него интерес има и Интер, но желанието на играча категорично е да се завърне на “Камп Ноу”.