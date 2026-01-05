Представянето на Мерцедес ще е на 22 януари

Мерцедес потвърди плановете си за представянето на своя автомобил за сезон 2026 във Формула 1, докато обратното броене до старта на шампионата продължава.

Болидът W17 ще бъде показан на онлайн премиера на 22 януари, четвъртък. Така Мерцедес става четвъртият отбор, който е потвърдил кога ще представи новия си автомобил.

First look at the future. 22.01.26. pic.twitter.com/rsjESsc0eN — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 5, 2026

Единствено действащият шампион Макларън все още не е обявил дата за представянето на своя автомобил.

Мерцедес завърши сезон 2025 във Формула 1 на второ място в класирането при конструкторите, като през годината записа две победи чрез Джордж Ръсел.

Онлайн представянето ще се състои само дни преди болидът да излезе на пистата за първия предсезонен тест за годината в Барселона, който ще се проведе при закрити врата.

На 2 февруари Мерцедес ще проведе официално събитие за старта на сезона с участието на пилотите, висшия персонал и болидите W17, което ще може да се гледа онлайн.

Mercedes влиза в предстоящата година с пилотска двойка Джордж Ръсел и Кими Антонели за втора поредна година, а Формула 1 навлиза в нова ера с нови технически правила.

Снимки: Gettyimages