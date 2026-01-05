Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин

Оскар Пиастри си припомни за договорната сага, която се разигра в средата на 2022 година, когато той подписа сделка с Макларън във Формула 1, докато все още беше част от академията на Алпин. Така в рамките на броени дни Алпин загуби както Пиастри, така и голямата си звезда Фернандо Алонсо.

Пиастри се присъедини към академията на Рено Спорт, както се наричаше тогава организацията за сезон 2020, след като спечели титлата във Еврокупата на Формула Рено. Австралиецът продължи с титли във Формула 3 и Формула 2, при това в дебютните си сезони и в двата шампионата, но трябваше да прекара сезон 2022 извън пистата като резервен пилот на Алпин.

22 drivers will fight it out this season! 👊⚔️#F1 pic.twitter.com/p2lwAZriVp — Formula 1 (@F1) January 3, 2026

Ферари ще търси километри, а не чиста скорост в Барселона

„Със сигурност беше труден период - сподели Пиастри в новия епизод на подкаста Off The Grid, заснет през ноември в Монако, където живее пилотът на Макларън. - Естествено, всеки пилот иска да се състезава. През онази година фактът, че не се състезавах, определено беше тежък за мен. Това ми позволи да погледна на някои неща отстрани малко по-лесно: да бъда част от състезателен уикенд, да разбера какви ще бъдат медийните ангажименти, какви ще бъдат ангажиментите към спонсорите, просто общия ритъм на сезона. Научих няколко неща за това, но беше труден момент.

„Винаги съм се гордял с факта, че правя всичко по силите си, и винаги съм бил уверен, че нещо ще се появи.“

И то се появи – дори няколко неща. Базираният в Енстоун отбор се сблъска с дилема, тъй като разполагаше с трима качествени пилоти за две места, тъй като Пиастри беше очевиден претендент заедно с титулярите Фернандо Алонсо и Естебан Окон. В Алпин обмисляха да дадат Пиастри под наем на Уилямс, но малко по-късно стана ясно, че Алонсо напуска и отива в Астън Мартин. И тогава от френския тим обявиха, че Пиастри ще е титуляр за Алпин през следващия сезон, но австралиецът отрече и постави тима в изключително неудобна ситуация.

Макларън си осигури предсрочно ключов служител на Ред Бул

„Разбирам, че без мое съгласие, че от Алпин F1 са публикували прессъобщение късно следобед, че ще карам за тях догодина - написа тогава в Туитър Пиастри. - Това не е вярно и не съм подписвал договор с Алпин за 2023 година. Няма да карам за Алпин догодина.“

Оказа се, че Пиастри вече е подписал договор с Макларън, а Съветът за признаване на договори (CRB) на ФИА отсъди в полза на отбора на Зак Браун.

„Знаех, че това ще се превърне в доста голяма история - припомни си с усмивка скандала Пиастри, който миналата година беше претендент за световната титла. - Имаше причини да го направя, не беше просто импулсивно решение да обявя на света, че няма да се състезавам за Алпин. Сега, като погледна назад и ми е смешно. Но тогава определено не ми беше никак забавно. Случаят стигна до CBR, всичко беше в моя полза, но моментът беше доста напрегнат."

Какво ще очакват в Ред Бул от Исак Хаджар през 2026 година?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages