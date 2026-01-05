Популярни
»
Перес: Да си съотборник на Верстапен в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1

  • 5 яну 2026 | 15:54
  • 418
  • 0

Серхио Перес, който прекара четири сезона редом до Макс Верстапен в Ред Бул, определи това като най-тежката задача в спорта. Мексиканецът се завръща във Формула 1 като титуляр за дебютанта Кадилак тази година, където негов съотборник ще е друг опитен пилот - Валтери Ботас, който дойде от Мерцедес.

Перес се присъедини към Ред Бул за сезон 2021, като смени Алекс Албон в австрийския тим. След като завърши на осмо място в класирането за сезон 2024, мексиканецът беше освободен от базирания в Милтън Кийнс отбор и заменен от Лиам Лоусън.

В подкаста Cracks Podcast мексиканският пилот направи равносметка на времето си като съотборник на четирикратния световен шампион във Формула 1.

„Бях в най-добрия отбор, един сложен отбор. Да си съотборник на Макс вече е много трудно, но да си негов съотборник в Ред Бул е най-лошата работа във Формула 1, без никакво съмнение", обясни Перес.

Също така, той сподели, че когато е подписал с отбора, бившият шеф на тима Кристиан Хорнър е бил напълно откровен с него, че ще бъде пилот номер две в Ред Бул.

„Знаех какво ме очаква в Ред Бул. Когато седнах да говоря с Кристиан, той ми каза: „Ще имаме два болида, защото го изискват правилата, но този проект е създаден за Макс; той е нашият талант“. Бях напълно наясно с това. Казах му: „Няма значение, ще развивам колата, ще подкрепям отбора.“

Перес обясни, че е бил наравно с Верстапен в началото на сезоните 2022 и 2023, особено в зората на ерата на граунд ефекта, тъй като разпределението на тежестта е било в полза на неговия стил. Това обаче е продължило само до въвеждането на новите подобрения.

„Отборът се оплакваше от всичко. В Ред Бул всичко беше проблем. Ако бях по-бърз, беше проблем, създаваше се много напрегната атмосфера; ако бях по-бавен от Макс, пак беше проблем. Научих, че това са обстоятелствата, в които се намирам, и вместо да се оплаквам, се опитах да извлека най-доброто от тях", допълни Перес.

