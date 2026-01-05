Ландо Норис ще плати над 1 милион евро за суперлиценз за новия сезон

Световният шампион във Формула 1 за 2025 година Ландо Норис ще трябва да заплати внушителна седемцифрена сума за своя суперлиценз, за да може да се състезава през сезон 2026. Таксата на британеца възлиза на 1 023 658 евро, което го поставя начело в списъка с най-скъпи лицензи за предстоящия шампионат. Всеки пилот е длъжен да плати такса за суперлиценз, за да участва в надпреварата, въпреки че сметката обикновено се поема от отбора.

Сумата се формира от основна ставка плюс допълнителна такса за всяка спечелена точка през предходния сезон. Норис е натрупал 423 точки през 2025, като при 2392 евро на точка и базова такса от 11 842 евро, общата стойност достига над един милион.

Четирикратният шампион Макс Верстапен, който завърши сезона на второ място само на две точки зад Норис, също ще трябва да плати над 1 милион евро. Съотборникът на Норис в Макларън, Оскар Пиастри, ще се раздели с малко под милион след третото си място в класирането.

Пилотът на Алпин, Франко Колапинто, който е единственият без спечелена точка през 2025, ще заплати само основната такса от 11 842 евро. Освен аржентинеца, Арвид Линдблад, Валтери Ботас и Серхио Перес също ще платят единствено базовата ставка, тъй като не са се състезавали във Формула 1 през изминалата година.

Рекордът за най-висока такса за суперлиценз все още се държи от Верстапен, който плати 1 217 900 евро за сезон 2024 след доминантната си 2023 година, в която спечели 575 точки.

