Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис ще плати над 1 милион евро за суперлиценз за новия сезон

Ландо Норис ще плати над 1 милион евро за суперлиценз за новия сезон

  • 5 яну 2026 | 14:16
  • 324
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 2025 година Ландо Норис ще трябва да заплати внушителна седемцифрена сума за своя суперлиценз, за да може да се състезава през сезон 2026. Таксата на британеца възлиза на 1 023 658 евро, което го поставя начело в списъка с най-скъпи лицензи за предстоящия шампионат. Всеки пилот е длъжен да плати такса за суперлиценз, за да участва в надпреварата, въпреки че сметката обикновено се поема от отбора.

Сумата се формира от основна ставка плюс допълнителна такса за всяка спечелена точка през предходния сезон. Норис е натрупал 423 точки през 2025, като при 2392 евро на точка и базова такса от 11 842 евро, общата стойност достига над един милион.

Кой направи най-много изпреварвания миналата година във Формула 1?
Кой направи най-много изпреварвания миналата година във Формула 1?

Четирикратният шампион Макс Верстапен, който завърши сезона на второ място само на две точки зад Норис, също ще трябва да плати над 1 милион евро. Съотборникът на Норис в Макларън, Оскар Пиастри, ще се раздели с малко под милион след третото си място в класирането.

Пилотът на Алпин, Франко Колапинто, който е единственият без спечелена точка през 2025, ще заплати само основната такса от 11 842 евро. Освен аржентинеца, Арвид Линдблад, Валтери Ботас и Серхио Перес също ще платят единствено базовата ставка, тъй като не са се състезавали във Формула 1 през изминалата година.

Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин
Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин

Рекордът за най-висока такса за суперлиценз все още се държи от Верстапен, който плати 1 217 900 евро за сезон 2024 след доминантната си 2023 година, в която спечели 575 точки.

Щайнер: Ще чуваме още изявления от доктор Марко в бъдеще
Щайнер: Ще чуваме още изявления от доктор Марко в бъдеще
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Щайнер: Ще чуваме още изявления от доктор Марко в бъдеще

Щайнер: Ще чуваме още изявления от доктор Марко в бъдеще

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 420
  • 0
Кой направи най-много изпреварвания миналата година във Формула 1?

Кой направи най-много изпреварвания миналата година във Формула 1?

  • 5 яну 2026 | 13:12
  • 591
  • 0
Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

  • 5 яну 2026 | 12:56
  • 271
  • 0
Гуаню Джоу вече е резервен пилот на Кадилак

Гуаню Джоу вече е резервен пилот на Кадилак

  • 5 яну 2026 | 12:35
  • 735
  • 0
Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе

Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе

  • 5 яну 2026 | 12:01
  • 1257
  • 0
Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин

Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин

  • 5 яну 2026 | 11:07
  • 1076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

Венци Стефанов: Соле отива в ЦСКА! Принудени сме да го продадем

  • 5 яну 2026 | 15:20
  • 2890
  • 2
България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 29109
  • 41
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 22493
  • 15
Локо (Сф) стартира зимна подготовка, първото нещо, което направи, е да отдаде почит на Димитър Пенев

Локо (Сф) стартира зимна подготовка, първото нещо, което направи, е да отдаде почит на Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 15:07
  • 2150
  • 0
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 28212
  • 38
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 15028
  • 10