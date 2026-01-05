Макларън си осигури предсрочно ключов служител на Ред Бул

Световните шампиони във Формула 1 Макларън си осигуриха предсрочното преминаване на Уил Кортни от Ред Бул, като за трансфера му се знаеше от известно време, но сега двата тима се споразумяха за предсрочното му освобождаване. Кортни ще е новият спортен директор на Макларън, като с това се слага край на продължителната сага около напускането му, която заплашваше той да не може да започне работа в Макларън до средата на 2026 година.

Ветеранът с 22-годишен опит в Ред Бул обяви назначението си в LinkedIn, с което приключи един от най-внимателно следените договорни спорове в падока. Първоначално отборът на бившия шеф Кристиан Хорнър отказа да освободи своя ръководител на екипа, който гради състезателните стратегии на пилотите.

Привличането на Кортни е значителен успех за екипа на Андреа Стела. Неговите 15 години като ръководител на стратегическия отдел на Ред Бул, включително по време на доминацията на тима с автомобилите на Ейдриън Нюи, ще осигурят на Макларън, безценна информация за тактическия подход на техните съперници.

Трансферът на Кортни беше публична тайна от 2024 насам, но нежеланието на Хорнър да се раздели с толкова ключова фигура заплашваше Макларън да чакат много по-дълго.

„След 22 години в Ред Бул Рейсинг, включително последните 15 като ръководител на състезателните стратегии, съм щастлив да съобщя, че поемам ново предизвикателство и се присъединявам към отбора на Макларън във Формула 1 като спортен директор - обясни Кортни в своето съобщение. - Искам да изкажа огромна благодарност на всички, с които работих в Red Bull. Създадох толкова много страхотни приятелства там и се надявам да виждам много от вас в падока още много пъти. Това бяха две невероятни десетилетия.“

„Сега обаче очаквам с нетърпение да се установя на новата си позиция и в новия си отбор и се надявам да създам още много нови приятели, като същевременно правя всичко възможно, за да помогна на Макларън да продължи скорошния си успех и през следващите години“, завърши Кортни, очертавайки амбициите си за бъдещите кампании на базирания в Уокинг отбор.

Снимки: Gettyimages