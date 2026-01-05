Кой направи най-много изпреварвания миналата година във Формула 1?

Оливър Беарман се оказа пилотът с най-голям брой изпреварвания през сезон 2025. Младият състезател на Хаас, който изкара в първия си пълен сезон във Формула 1 след няколко участия през 2024, завърши кампанията с впечатляващите 128 изпреварвания – най-високият резултат сред всички пилоти на стартовата решетка.

След него се нареди Алекс Албон (Уилямс), който финишира с десет успешни атаки по-малко, а третото място е за Ланс Строл (Астън Мартин) със 109 изпреварвания.

Непосредствено зад тях се наредиха Люис Хамилтън, Нико Хюлкенберг и Естебан Окон, съответно със 107, 106 и 105 изпреварвания. Карлос Сайнц се оказа последният пилот, достигнал трицифрен брой, завършвайки групата със 100 успешни атаки.

Сред пилотите с най-малко изпреварвания са двамата пилоти на Макларън. С болид, който през повечето уикенди се движеше на първа или втора позиция, възможностите за изпреварване бяха естествено ограничени за Ландо Норис и Оскар Пиастри, които завършиха сезона съответно с 64 и 56 изпреварвания. Малко повече възможности имаше за Макс Верстапен, който приключи годината със 75 изпреварвания, следван от Шарл Леклер със 70 и Джордж Ръсел с 66.

На дъното на класацията се намират двамата пилоти на Алпин Франко Колапинто и Джак Дуън, които завършиха далеч зад останалите, съответно с 37 и 23 изпреварвания. Трябва обаче да се отбележи, че Дуън участва само в шест състезания през сезона.

