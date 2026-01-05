Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кой направи най-много изпреварвания миналата година във Формула 1?

Кой направи най-много изпреварвания миналата година във Формула 1?

  • 5 яну 2026 | 13:12
  • 298
  • 0

Оливър Беарман се оказа пилотът с най-голям брой изпреварвания през сезон 2025. Младият състезател на Хаас, който изкара в първия си пълен сезон във Формула 1 след няколко участия през 2024, завърши кампанията с впечатляващите 128 изпреварвания – най-високият резултат сред всички пилоти на стартовата решетка.

След него се нареди Алекс Албон (Уилямс), който финишира с десет успешни атаки по-малко, а третото място е за Ланс Строл (Астън Мартин) със 109 изпреварвания.

Ферари ще търси километри, а не чиста скорост в Барселона
Ферари ще търси километри, а не чиста скорост в Барселона

Непосредствено зад тях се наредиха Люис Хамилтън, Нико Хюлкенберг и Естебан Окон, съответно със 107, 106 и 105 изпреварвания. Карлос Сайнц се оказа последният пилот, достигнал трицифрен брой, завършвайки групата със 100 успешни атаки.

Сред пилотите с най-малко изпреварвания са двамата пилоти на Макларън. С болид, който през повечето уикенди се движеше на първа или втора позиция, възможностите за изпреварване бяха естествено ограничени за Ландо Норис и Оскар Пиастри, които завършиха сезона съответно с 64 и 56 изпреварвания. Малко повече възможности имаше за Макс Верстапен, който приключи годината със 75 изпреварвания, следван от Шарл Леклер със 70 и Джордж Ръсел с 66.

На дъното на класацията се намират двамата пилоти на Алпин Франко Колапинто и Джак Дуън, които завършиха далеч зад останалите, съответно с 37 и 23 изпреварвания. Трябва обаче да се отбележи, че Дуън участва само в шест състезания през сезона.

Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин
Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Щайнер: Ще чуваме още изявления от доктор Марко в бъдеще

Щайнер: Ще чуваме още изявления от доктор Марко в бъдеще

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 142
  • 0
Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

Шампионът Язид Ал Раджи обясни катастрофалния си старт в рали "Дакар"

  • 5 яну 2026 | 12:56
  • 185
  • 0
Гуаню Джоу вече е резервен пилот на Кадилак

Гуаню Джоу вече е резервен пилот на Кадилак

  • 5 яну 2026 | 12:35
  • 461
  • 0
Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе

Двойна победа на КТМ във втория етап на рали "Дакар", Сандърс поведе

  • 5 яну 2026 | 12:01
  • 820
  • 0
Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин

Оскар Пиастри се върна към скандалната сага с договора му в Алпин

  • 5 яну 2026 | 11:07
  • 861
  • 0
Оливър Солберг заговори за титлата в WRC

Оливър Солберг заговори за титлата в WRC

  • 5 яну 2026 | 10:51
  • 215
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 25063
  • 36
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 15335
  • 10
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 19681
  • 19
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 12504
  • 8
Голямо дерби в Самоков тази вечер

Голямо дерби в Самоков тази вечер

  • 5 яну 2026 | 13:30
  • 492
  • 0
Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 1471
  • 1