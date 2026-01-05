Популярни
  3. Александър Димитров: Много тъжен ден!

Александър Димитров: Много тъжен ден!

  • 5 яну 2026 | 13:39
  • 176
  • 0

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров нарече днешния ден "тъжен за българския футбол", но подчерта, че Димитър Пенев, както и Иван Вуцов и Васил Методиев, са дали посоката, в която трябва да се развива играта и треньорската професия у нас.

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

"Да, много тъжен ден. Българският футбол загуби – както казва Христо Стоичков, своя патриарх. В последните години се разделихме с големи имена в българския футбол, в треньорството каквито бяха Димитър Пенев – светла му памет, Иван Вуцов, Васил Методиев. Това са патриарсите на българския футбол, на българското треньорство, от които ние само можем да черпим вдъхновение и да се учим от техния начин, по който те се отнасяха и работеха с играчите. И да следваме това, което те дадоха за българския футбол.

Това, което аз сега си пожелавам, е да стигнем поне на половина успехите, които те постигнаха", каза Димитров.

Снимки: Борислав Трошев

