  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Зума: Не мога да повярвам и не искам да го приема! Аз загубих футболен брат

Зума: Не мога да повярвам и не искам да го приема! Аз загубих футболен брат

  • 3 яну 2026 | 15:18
  • 1862
  • 1

Легендата на Локомотив (Пловдив) Христо Бонев също изказа своята тъга от кончината на Димитър Пенев. Великият футболист и треньор почина по-рано днес на 80-годишна възраст.

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев
Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

"Не мога да опиша с думи какво изпитвам, откакто научих новината, че от този свят си е заминал Димитър Пенев. Не мога и да повярвам. Не искам да го приема. България загуби една от най-големите си личности на нашето време. А аз загубих футболен брат.

Излишно е сега да изтъквам колко велик бе Димитър Пенев като футболист и треньор. Показателно е, че Бог избра него да изведе националния ни отбор до най-големия връх. А с Бог не се спори.

Дали някой може да си представи колко епохално нещо направи Пената за България като откри и наложи Христо Стоичков, Любо Пенев, Димитър Бербатов, Емил Костадинов, Стилиян Петров.

На най-хубавото нещо при Димитър Пенев беше това, че той бе прекрасен и добър човек. При него нямаше злоба и завист. Той бе от редките човеци, които можеха да видят само у другия само хубавото и да простят дори най-големите предателства.

С Пената ни свързваше голямо и безкористно приятелство повече от 60 години. Той и Гунди ме посрещнаха, когато бях още младежка възраст в националния отбор. Подкрепяха ме и ме напътстваха, с което много ми помогнаха да се реализирам във футбола. С Митко бяхме за кратко съотборници и в ЦСКА. Той е поколението, което бяхме влюбени в играта и футболът на първо място бе любов, а след това начин на препитание. Тази романтика никога няма да се върне.

Случи се така, че в началото на 70-те години националният селекционер Христо Младенов взе капитанската лента от него и я даде на мен. Нито за миг не усетих у Пената ревност или злоба. Като човек, а и като спортист той беше над тези неща. Затова и не успяха интригантите да ни скарат, когато аз го наследих като треньор на националния отбор.

Само, който е делил съблекалня и е бил на терена рамо до рамо с Пената може да разбере какъв великан на футбола си отиде от нашия свят.

Дълбок поклон пред светлата ти памет, Пена!

Бог да дава утеха на близките ти, а това, което сътвори, никога няма да бъде забравено”, заяви Зума пред “Марица”.

