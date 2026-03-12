Европейските лиги дават пресконференция в София

Българската професионална футболна лига бе домакин на 52-ата асамблея на Асоциацията на Европейските лиги. Вчера и днес представители на над 40 футболни лиги в Европа се събраха в София, за да обсъдят важни теми относно организацията на местните първенства и други теми.

В 12:00 часа днес ще се проведе пресконференция след събитието, на която ще участват шефът на нашата Професионална лига Атанас Караиванов, президента на Европейските лиги Клаудиус Шефер и генералният секретар Алберто Коломбо.

"Искам да изразя благодарността си към г-н Караиванов за гостоприемството си в този страхотен град София. Работихме здраво, за да сме повече внимателни към членовете ни, за да не се чувстват като отдалечена организация, а като дом. Ще бъдем проактивни и практични в решенията ни. Мисля, че за първи път направихме двугодишен план, с конкретни точки. Получихме и голяма подкрепа от Европейския съюз с неговата спортна комисия. Ние не сме против разширяването на международните срещи, но това не трябва да се случва за сметка на домашните мачове. ", заяви Шафер.