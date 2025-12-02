Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви плановете си за зимна подготовка. "Сините" ще изиграят общо 5 контролни срещи, четири от които ще бъдат в Турция. Отборът на Хулио Веласкес се събира за първа тренировка на 4 януари, а два дни по-късно ще отпътува за Белек, където ще остане до 27.01.

Ето какво написаха от клуба:

"На 4 януари представителният отбор на ПФК Левски ще проведе първата си тренировка за 2026 година.

На 6 януари отборът пътува за Белек, Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер, в рамките на който са предвидени четири контролни срещи.

13 януари – Ниредхаза (Унгария)

17 януари – Войводина (Сърбия)

21 януари – Заглебие (Полша)

25 януари – Тренчин (Словакия)

Часовете и локациите на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

На 27 януари "сините" се прибират в София.

На 28 януари е планирана контролна среща с Вихрен (Сандански). Проверката ще се състои на стадион "Георги Аспарухов".