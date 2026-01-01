Какво ще ни донесе третата година на ерата "Синкарас"

Карлос Алкарас и Яник Синер карат тенис топката да се движи толкова бързо, колкото малцина са могли в историята на спорта. Затова е логично и тяхното съперничество, както и завладяването на мъжкия тур, да се развиват със светкавична скорост. Вярвате или не, но вече сме в третата година на ерата „Синкарас“.

Нито един от двамата още не е навършил 25, но вече два сезона управляват тура почти без конкуренция. Те си поделиха последните осем турнира от Големия шлем – по четири всеки – а през 2025 г. само затегнаха двойния си захват на върха. Алкарас спечели три турнира от сериите “Мастърс” в рамките на една година за първи път. Синер, въпреки че пропусна Индиън Уелс, Маями и Монте Карло заради наказание, почти настигна Алкарас в битката за №1 до самия край. Испанецът завърши с 12 050 точки, италианецът – с 11 500, а третият в ранглистата, Александър Зверев, остана далеч назад с 5 160 точки, задъхан и поставящ под въпрос собствените си възможности. Ако това беше състезание на писта, №1 и №2 щяха да са обиколили №3 с обиколка разлика.

На 24 и 22 години Синер и Алкарас оставиха останалата част от ATP тура далеч зад себе си. Още по-впечатляващо е, че те направиха същото и с близкото минало на тура. Излизаме от 20-годишна Златна ера, водена от това, което статистиката сочи като тримата най-велики мъжки играчи в историята – Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. И все пак почти не се чува носталгия по времената на Голямата тройка. Алкарас е също толкова зрелищен и акробатичен, колкото бяха Федерер и Надал, а Синер е също толкова хладнокръвен и прецизен в атаката си, колкото Джокович. Защо да тъжим за Голямата тройка, когато „Новите двама“ – прякор, който трябва спешно да бъде пенсиониран – навлизат в разцвета си?

Какво да очакваме от тях през 2026 година? Ето четири неща, които си струва да следим в тяхното съперничество през новия сезон.

Още едно изкачване до върха

При големите мъжки съперничества традиционно е нужен епичен мач в пет сета, за да влязат в безсмъртието – Федерер–Надал на „Уимбълдън“ през 2008 г., Борг–Макенроу на същия корт през 1980 г., Лейвър–Розуол във финала на WCT през 1972 г. Синер и Алкарас вече създадоха подобен момент с петсетовия си финал на „Ролан Гарос“ през юни, продължил пет часа и половина – мач и спомен, достойни за тези легендарни двубои.

Какви са шансовете да ни подарят още едно-две подобни изкачвания тази година? Подобни класики не се случват всеки ден. Федерер и Надал бяха съответно на 26 и 22 години, когато се срещнаха на „Уимбълдън“ през 2008 г. В следващите 11 години те играха още 22 пъти, но само два от тези мачове стигнаха до пети сет.

Яник и Карлитос също „стъпиха на земята“ във финалите си на „Уимбълдън“ и US Open през 2025 г., които бяха сравнително едностранни четирисетови мачове. И все пак тези двама изглеждат напълно способни да създадат още много епоси по няколко причини.

Първо, те вече са играли още два мача в пет сета, единият от които – на US Open 2022 – беше феерия от удари, продължила до 2:50 през нощта. Второ, стиловете им работят на всички настилки, което им дава шанс да се срещат при почти равни условия на всеки турнир от Големия шлем и на “Мастърс”. Форматът два от три сета на “Мастърс” турнирите също е раждал немалко епични мачове. Трето, макар да имат различни силни страни, нито един от тях няма сериозна слабост. И двамата навлизат в пика си, показват желание и способност да се развиват и вече не изглеждат склонни към ранни изненадващи загуби. Четвърто, всеки от тях е само на една титла от кариерен Голям шлем – Алкарас се нуждае от Australian Open, а Синер от „Ролан Гарос“. Това би трябвало да бъде силна мотивация и за двамата.

Ако всичко върви добре, те могат да се срещнат осем, девет или дори десет пъти през 2026 г. Всеки от тези мачове ще има потенциала да бъде двубой на годината.

Шампионите се адаптират

„Шампионите се адаптират“ е второто най-известно изказване на Били Джийн Кинг. Синер и Алкарас го доказаха през 2025 г. И двамата се поучиха от загубите си един срещу друг и веднага направиха промени, които проработиха – и отново ги направиха шампиони.

Алкарас иска Анди Мъри за треньор

След като загуби финала на „Уимбълдън“ от Синер, Алкарас осъзна, че италианецът е бил много успешен в атаката срещу втория му сервис. Той коригира това и си върна инициативата, когато се срещнаха отново на финала на US Open.

След това дойде редът на Синер да учи. След загубата си от Алкарас в Ню Йорк той заяви, че трябва да направи играта си по-гъвкава, за да противодейства на по-голямото разнообразие на испанеца. И точно това направи при следващата им среща два месеца по-късно, когато надделя над Алкарас в два много оспорвани сета на Финалите на АТР.

Макар Алкарас да води с 10:6 в преките двубои, в момента нито един от двамата не излиза на корта като ясен фаворит срещу другия. Това е отлична новина за качеството и конкурентността на техните мачове през 2026 г.

Край на едно партньорство и продължение на друго

В тази относителна равнопоставеност има една голяма разлика между двамата с началото на новия сезон – треньорската ситуация. В средата на декември Алкарас шокира спортния свят, обявявайки раздялата си с дългогодишния си ментор Хуан Карлос Фереро – човекът, който в най-голяма степен укроти таланта му и го изведе до №1 в света. Все още не знаем кой е инициирал раздялата и защо. Но Фереро винаги е настоявал за целогодишна отдаденост, а в миналото е имало моменти, в които младият и свободолюбив Алкарас се е противопоставял на тези изисквания.

Миналата есен, когато Алкарас боядиса косата си в русо, това изглеждаше като малък знак на независимост от треньора му. Преди години Алкарас беше споделял с близките си, че обмисля подобна промяна. Фереро беше направил същото на същата възраст, но впоследствие съжаляваше и го беше посъветвал да не го прави. Алкарас го послуша – до момента, в който вече не го направи.

Виждали сме и други топ играчи да се разделят с ранните си треньори без сериозни последици. Федерер спечели първата си титла от Големия шлем с Петер Лундгрен на „Уимбълдън“ през 2003 г., раздели се с него в края на годината и не погледна назад. Но партньорството Алкарас–Фереро продължи седем години и надхвърляше рамките на корта. Те работеха заедно и в ерата на треньорските съвети по време на мачовете, като Фереро постоянно даваше насоки и кураж, а Алкарас понякога изглеждаше леко изгубен, когато той не беше там.

Каквато и да е причината за раздялата, моментът не е най-подходящият за Алкарас. Australian Open, който започва след по-малко от месец, е единственият турнир от Големия шлем, който той не е печелил – дори още не е стигал до полуфинал там. В последните години той започваше бавно сезона в Австралия, дори с Фереро до себе си. Сега ще трябва да се подготви за Шлем без неговите бащински подканяния.

А подготовката за Australian Open почти сигурно означава и подготовка за нов финал със Синер, който е двукратен защитаващ титлата си шампион. През лятото изглеждаше, че именно Синер ще бъде този, който ще търси нов треньор през 2026 г. Но решението на Дарън Кейхил да остане още една година само ще направи италианеца още по-труден за детрониране в Мелбърн.

Има ли трети играч в уравнението?

След върховете, които достигнаха в Париж, финалите на „Уимбълдън“ и US Open между Синер и Алкарас бяха относително разочароващи. Това не е изненадващо – епичните мачове не се случват всеки ден или всеки месец. Понякога дори никога повече не се повтарят.

Все пак тези два финала бяха знак, че както всичко, което се случва твърде често, дори Синер срещу Алкарас може да омръзне. При Федерер и Надал това не беше проблем, защото Джокович се включи в тяхното двучленно парти скоро след началото му. Роджър и Рафа бяха почти сами на върха четири години – от 2005 до 2008. Синер и Алкарас навлизат в третата си година там заедно. Нуждаят ли се от свой собствен Джокович, за да се раздвижи обстановката?

Подобни играчи, разбира се, не се появяват често. И в момента няма никой, който да изглежда като бъдещ 24-кратен шампион от Големия шлем. Но има няколко млади левичари, които биха могли от време на време да застанат на пътя на финал Синкарас.

23-годишният Джак Дрейпър има победи и над двамата и през 2025 г. направи пробив, който го изстреля за първи път в Топ 10. Бен Шелтън също е на 23, също е левичар и също имаше най-силния си сезон досега. Балансът му 1–11 срещу Синер и Алкарас не звучи обнадеждаващо, но сервисът и форхендът му са достатъчни, за да вземат инициативата срещу всеки за сет-два.

Сред другите потенциални претенденти могат да се посочат Тейлър Фриц и Томи Пол от по-опитните, както и Жоао Фонсека, Флавио Коболи и Холгер Руне от по-младите.

Синер и Алкарас може скоро да имат нужда от „трето колело“. А на Алкарас вероятно ще му трябва време, за да се напасне към наследника на Фереро. Но няма никаква причина да се смята, че ерата „Синкарас“ ще приключи скоро.

Коментар на Стиви Тиньор за tennis.com

