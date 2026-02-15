Австралиецът Алекс де Минор триумфира на турнира в Ротердам

Поставеният под номер 1 Алекс де Минор (Австралия) спечели титлата на турнира по тенис в зала в Ротердам (Нидерландия) с награден фонд 2 462 660 евро. Де Минор, който игра трети пореден финал в Ротертам, надделя в мача за трофея над втория поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) с 6:3, 6:2 за 77 минути.

Австралиецът ликува с 11-ти трофей на ниво АТP и вече има актив от 11 победи и само две загуби през 2026 година.

Алекс де Минор осъществи ключов пробив в шестия гейм на първия сет, за да поведе с 4:2 и впоследствие с 5:2, след което затвори частта при 6:3.

При резултат 3:2 във втория сет шампионът от 2022 година Оже-Алиасим се нуждаеше от медицински таймаут заради проблем в лявото бедро, а малко по-късно австралийският тенисист приключи мача при 6:2 със серия от общо пет гейма.

За Феликс Оже-Алиасим, който прекъсна серията си от осем победи, финалът на нидерландска земя беше 22-и финал на ниво АТP.