Изцяло американски финал в Далас

Поставеният под номер 1 Тейлър Фриц победи Марин Чилич в два сета, а вторият в схемата Бен Шелтън се справи с действащия шампион Денис Шаповалов, което осигури на най-добрите американски тенисисти сблъсък за титлата на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от серията АТP 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

Фриц направи 22 аса при победата си със 7:6(5), 7:6(3) над хърватския ветеран Чилич, докато Шелтън стигна до победа с 4:6, 6:4, 7:6(4) срещу Шаповалов.

28-годишният Фриц е седми в света, две места пред Шелтън, който идва след участие в четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, завършило със загуба от Яник Синер в два сета.

"Казвате ли ми, че това е финалът, който искате да видите?", попита Шелтън, предизвиквайки овации от феновете на закрития футболен стадион, който е и тренировъчно игрище за Далас Каубойс. "Супер съм развълнуван за този мач", добави той.

Шелтън се върна след загуба на сет за втори пореден мач, след като победи Миомир Кецманович на четвъртфиналите. 23-годишният Шелтън изоставаше с един сет и беше изправен пред три точки за пробив при резултат 1:1 във втория сет, но успя да спаси подаването си и това даде импулс в играта му. По-късно той взе два сетбола на сервиса на седмия поставен Шаповалов и реализира втория, за да вкара мача в решителен трети сет. Шелтън спечели три от последните четири точки в тайбрека, като си осигури победата с още един уинър от форхенд.

В другия полуфинал 37-годишният Чилич използва мощния си сервис, за да избегне няколко трудни ситуации в мач с 38 аса. Чилич, който се стремеше към 600-ата си победа на сингъл в кариерата си, спаси и петте точки за пробив срещу него, докато Фриц не се изправи срещу нито една в третата си победа в четири срещи с Чилич.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages