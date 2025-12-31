Алкарас иска Анди Мъри за треньор

В началото на декември Карлос Алкарас прекрати сътрудничеството си с Хуан Карлос Фереро и въпросът за „милион долара“ е: кой ще е новият треньор на испанеца? Преди дни се появи информация, че Анди Мъри може да заеме поста. В началото на тази година шотландецът работеше с Новак Джокович, а най-големият им успех заедно беше, когато Ноле победи именно Алкарас на четвъртфиналите на "Australian Open".

Известно е, че със Самуел Лопес, който беше помощник-треньор на Фереро в екипа на Карлитос, ще бъде с испанеца в Мелбърн. В зависимост от резултатите на Алкарас в Австралия, ще стане ясна и съдбата на Лопес за останалата част от сезона. Според „Punto de Break“, екипът на Алкарас за първи път е искал да смени Фереро в края на 2024 г. с планове да назначи Анди Мъри за треньор. Въпреки това, трикратният шампион от Големия шлем вече е бил договорил да стане част от треньорския екип на Новак Джокович преди "Australian Open".

Фереро обясни защо се е разделил с Алкарас: не било за пари

"Всичко изглеждаше добре. Истината е, че в края на годината някои неща трябва да бъдат преразгледани по отношение на договорите. И както при всеки нов договор, гледайки напред към следващата година, имаше определени неща, по които не се съгласихме. Както при всички договори, едната страна дърпа в една посока, а другата в друга. Екипът на Карлос мисли за това, което е най-добро за него, а моят за това, което е най-добро за мен. Имаше определени въпроси, по които не се съгласихме. Може би можеха да бъдат решени, ако бяхме седнали да разговаряме, но в крайна сметка не го направихме и решихме да не продължаваме", обясни раздялата Фереро.

Най-важната цел на Карлос Алкарас през 2026 година ще бъде спечелването на "Australian Open", защото до момента той никога не е триумфирал в Мелбърн.

