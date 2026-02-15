Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Янаки Милев загуби финала на двойки в Анталия

Янаки Милев загуби финала на двойки в Анталия

  • 15 фев 2026 | 11:20
  • 205
  • 0
Янаки Милев загуби финала на двойки в Анталия

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев претърпя поражение на финала на двойки на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 000 долара.

Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, отстъпиха пред Феликс Мишкер (Великобритания) и Мартин ван дер Меерсхен (Белгия) с 1:6, 6:2, 8-10 за 68 минути на корта.

В решителната трета част Милев и Попович бяха догонващи в резултата, успяха да изравнят при 8-8, но загубиха следващите две разигравания, а с това и срещата.

Националът има пет трофея на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

Следвай ни:

Още от Тенис

Серундоло е на финал в Буенос Айрес

Серундоло е на финал в Буенос Айрес

  • 15 фев 2026 | 09:26
  • 656
  • 0
Янаки Милев ще спори за трофея на двойки в Анталия

Янаки Милев ще спори за трофея на двойки в Анталия

  • 15 фев 2026 | 02:07
  • 786
  • 0
Оже-Алиасим е съперникът на Де Минор на финала в Ротердам

Оже-Алиасим е съперникът на Де Минор на финала в Ротердам

  • 15 фев 2026 | 01:52
  • 591
  • 0
Първа титла за Йоана Константинова!

Първа титла за Йоана Константинова!

  • 15 фев 2026 | 01:15
  • 3746
  • 2
С много гняв 26-годишна австралийка се сбогува с тениса

С много гняв 26-годишна австралийка се сбогува с тениса

  • 15 фев 2026 | 01:06
  • 3205
  • 2
Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир

Ива Иванова се класира за финала на сингъл в Монастир

  • 14 фев 2026 | 20:53
  • 827
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

Локомотив (Пд) 0:0 Черно море

  • 15 фев 2026 | 12:06
  • 2741
  • 5
ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

ЦСКА обобщи: Два мача, две победи, грамотни атаки и майсторски изпълнения

  • 15 фев 2026 | 10:43
  • 5484
  • 20
Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

Милена Тодорова близо до класиране за масовия старт, Лора Христова е сигурна

  • 15 фев 2026 | 09:56
  • 9268
  • 2
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 8055
  • 4
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 12183
  • 99
Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

  • 15 фев 2026 | 06:50
  • 12209
  • 1