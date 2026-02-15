Янаки Милев загуби финала на двойки в Анталия

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев претърпя поражение на финала на двойки на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 000 долара.

Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, отстъпиха пред Феликс Мишкер (Великобритания) и Мартин ван дер Меерсхен (Белгия) с 1:6, 6:2, 8-10 за 68 минути на корта.

В решителната трета част Милев и Попович бяха догонващи в резултата, успяха да изравнят при 8-8, но загубиха следващите две разигравания, а с това и срещата.

Националът има пет трофея на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).