  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски с успешен старт в квалификациите на "Чалънджър" в Индия

Донски с успешен старт в квалификациите на "Чалънджър" в Индия

  • 15 фев 2026 | 14:21
  • 308
  • 0
Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски победи представителя на домакините Праджуал Дев с 6:3, 7:5 за час и 38 минути.

Българинът поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част след 4:5 направи серия от три поредни гейма за обрат и за крайната победа.

В спор за място в основната схема Донски ще играе с водача в схемата Денис Евсеев (Казахстан). Националът има едно поражение от този съперник в края на януари тази година на турнир в Португалия.

На двойки Донски и Сидхант Бантия (Индия) са поставени под номер 1 и първите им съперници ще бъдат Франсис Алкантара (Филипини) и Кортни Джон Лок (Зимбабве).

Друг българин Димитър Кузманов ще стартира от основната схема с двубой срещу Филип Секулич (Австралия). При дуетите той ще си партнира с Денис Евсеев (Казахстан).

