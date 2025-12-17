Шок: Алкарас се раздели с Фереро

Карлос Алкарас се раздели с треньора си Хуан Карлос Фереро. Новината бе обявена в сряда от световния №1 чрез социалните мрежи.

„Стигнахме до върха и чувствам, че ако спортните ни пътища трябваше да се разделят, това трябваше да стане именно оттам“, написа Алкарас на испански. „В съзнанието ми изникват толкова много спомени, че не би било честно да избера само един. Ти ме направи по-добър като спортист, но преди всичко като човек.

И нещо, което ценя изключително много – наслаждавах се на процеса. Това ще помня, пътя, който извървяхме заедно. Сега и за двама ни идват времена на промяна, нови приключения и нови проекти. Но съм сигурен, че ще ги посрещнем по правилния начин, давайки най-доброто от себе си, както винаги сме правили. Винаги надграждайки.“

Алкарас започна да работи с Фереро преди седем години и спечели и шестте си титли от Големия шлем под ръководството на испанския треньор. Фереро помогна на Алкарас, тогава едва на 19 години, да стане най-младият играч в историята, завършвал годината като №1 в света в ранглистата на ATP през 2022 г. – същата година, в която той спечели първата си титла от Големия шлем на US Open.

По време на съвместната си работа с Фереро Алкарас спечели общо 24 титли от турнирите на ATP, включително осем от сериите "Мастърс". Испанецът завоюва и трофея от Финалите на АТР през 2021 г., отново с Фереро до себе си.

„Днес е труден ден“, написа Фереро в социалните мрежи. „От онези дни, в които е трудно да намериш точните думи. Сбогуването никога не е лесно, особено когато зад него стоят толкова много споделени преживявания. Работихме усилено, израснахме заедно и преживяхме незабравими моменти. Искам да ти благодаря за времето, доверието, уроците и най-вече за хората, които ме заобикаляха по време на това пътуване.

Отнасям със себе си смеха, преодолените предизвикателства, разговорите, подкрепата в трудните моменти и удовлетворението, че бях част от нещо наистина уникално. Днес една много важна глава от живота ми приключва. Затварям я с носталгия, но и с гордост и вълнение за това, което предстои. Знам, че всичко, което преживях, ме е подготвило да бъда по-добър.

Благодаря ти, Карлос, за доверието, усилията и за това, че начинът ти на състезаване ме караше да се чувствам толкова специален. Пожелавам ти всичко най-добро – както в професионален, така и в личен план. Искам да благодаря и на целия екип, който през всички тези години направи работата ми по-лесна. С вас научих, че работата не е само задачи или резултати, а хората, които вървят редом с теб. Всеки един от вас е оставил следа в мен, която никога няма да забравя.

Бяхме невероятен отбор въпреки трудностите и съм сигурен, че ще продължите да постигате големи успехи. Иска ми се да можех да продължа. Убеден съм, че добрите спомени и добрите хора винаги намират начин отново да се пресекат. Благодаря от цялото си сърце.“