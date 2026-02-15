Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Излъчиха шампионите на България за юноши и девойки

Излъчиха шампионите на България за юноши и девойки

  • 15 фев 2026 | 20:30
  • 506
  • 0
Излъчиха шампионите на България за юноши и девойки

Калоян Шиков (ТК Тунджа, Ямбол) при юношите и Каролина Костова (ТК Локомотив 1924, Пловдив) при девойките триумфираха с титлите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18-годишна възраст. Надпреварата беше организирана от Българската федерация по тенис и ТК „Кристи", град Дряново, и се проведе при отлични условия в зала „ВСК Кентавър".

На финала на сингъл при юношите Калоян Шиков победи Станислав Косев (ТК Кристи, Дряново) с 6:2, 6:1. На трето място се класираха Адриан Христов (ТК Про спорт, София) и Мартин Бонев (ТК ДМ Тенис, Стара Загора).

При девойките Каролина Костова се наложи над Рада Колева (ТК Супер Спорт, Варна) със 7:6(4), 4:6, 6:4. На трето място са Ивелина Христова (ТК Изида, Добрич) и Радина Средкова (ТК Некст Джен, София).

На финала на двойки при юношите Самуил Пешев (ТК Барокко Спорт, София)/Калоян Шиков (ТК Тунджа, Ямбол) спечелиха с 6:2, 6:3 срещу Никола Божилов (ТК Некст Джен, София)/Александър Ибришимов (ТК Про спорт, София).

На двойки при девойките триумфираха Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005)/Рада Колева (ТК Супер Спорт, Варна) след 6:3, 6:3 срещу Радина Средкова (ТК Некст Джен, София)/Александра Момчилова (ТК Левски, София).

Наградите на призьорите връчиха Диляна Джежева - зам.-кмет на Община Дряново, Ивайло Илиев - регионален координатор на БФТ за регион Север, Кристина Минчева - турнирен директор, и Йордан Димитров - главен съдия.

