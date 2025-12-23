Тайното опустошително оръжие на Карлос Алкарас

Карлос Алкарас разполага с върховно оръжие в своя арсенал – умението да неутрализира съперниците си. Краят на годината го завари като №1 в ранглистата на ATP – динамичен и универсален тенисист, който впечатлява със зрелищната си игра. Но неговото тайно оръжие е ретурът срещу първи сервис, пише в анализ за сайта на АТР Андрю Айхенхолц.

Според анализ на Infosys ATP „Beyond The Numbers“, Алкарас оглавява тура по спечелени точки при ретур на първи сервис вече три поредни сезона. През 2025 г. испанецът печели 35% от тези точки, като само Яник Синер (33,6%) и Франсиско Серундоло (33,4%) успяват да преминат границата от 33%.

Първият сервис е ключово оръжие в ATP тура, като много играчи поставят съперниците си под натиск още с началния удар и печелят немалко лесни точки. Дори Алкарас печели малко повече от една трета от точките при ретур на първи сервис. Именно затова неговото предимство спрямо останалите в тази категория е още по-впечатляващо.

Процентът му от 35% спечелени точки при ретур на първи сервис през 2025 г. е с поне 10% по-добър от този на седем от останалите девет играчи, завършили в топ 10 на годишната ранглиста.

Алкарас превъзхожда световния №9 Бен Шелтън (26,2%) с 33,9%, както и №6 в света Тейлър Фриц (26,3%) с 33,2% по този показател.

Това далеч не е еднократен успех. Алкарас доминира в тази статистика от години. Още от първия си сезон в ATP тура през 2021 г. 24-кратният шампион на турнирно ниво никога не е завършвал извън топ 5 по този показател.

През последните три години никой не се доближава до Алкарас. Неговият процент от 35% спечелени точки срещу първи сервис от 2023 г. насам е с над 2% по-висок от този на Алекс де Минор, който е втори в тура за същия период (32,9%). Веднага след него е Даниил Медведев (32,9%).

Алкарас записа баланс 71–9 през 2025 година, но в пораженията му се откроява ясна тенденция – по-слаба ефективност при ретур на първи сервис.

Лидерът по титли (8) и победи (71) губи само девет пъти, като в седем от тези мачове печели 31% или по-малко от точките при ретур на първи сервис. В пет от тях процентът му е дори 27% или по-нисък.

Единствените изключения са четвъртфиналът на Australian Open срещу Новак Джокович и полуфиналът в Индиън Уелс срещу Джак Дрейпър, където Алкарас печели 36% от точките срещу първия сервис на съперниците си.

Като цяло Алкарас се справя по-добре от всеки друг в неутрализирането на ефективността на първия сервис на опонентите си. Именно това е една от причините той да завърши годината като №1 в света за втори път – умение, на което испанецът ще разчита и през 2026 година и след това.

Снимки: Imago